TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ YAPILDI

Vali İlhami AKTAŞ, Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi, AFAD Hizmet Binası ve Diyanet Yahya Çavuş Yatılı Kuran Kursunun toplu açılış törenine katıldı.

Vali İlhami AKTAŞ, Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi, AFAD Hizmet Binası ve Diyanet Yahya Çavuş Yatılı Kuran Kursunun toplu açılış törenine katıldı.

Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi bahçesinde gerçekleştirilen açılış törenine Vali İlhami AKTAŞ'ın yanı sıra; Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Vali Yardımcısı - İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, İl Afet ve Acil Durum Müdürü İbrahim Tarı, İl Müftü V. İbrahim Sezgin, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.

Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi, AFAD Hizmet Binası ve Diyanet Yahya Çavuş Yatılı Kuran Kursunun toplu açılış törenine saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı.

Törende Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, İl Afet ve Acil Durum Müdürü İbrahim Tarı, İl Müftü V. İbrahim Sezgin ve kütüphane müdürü Alper Yancar tarafından birer konuşma yapıldı.

Yapılan konuşmaların ardından 64 yaşında 84 kitap ile en iyi yetişkin okuyucu Hüseyin Aydeniz'e Vali İlhami AKTAŞ tarafından hediye verildi.

Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi, AFAD Hizmet Binası ve Diyanet Yahya Çavuş Yatılı Kuran Kursunun açılışları dualarla ve hayırlı olsun temennileriyle gerçekleştirildi.

Kaynak: Habermetre