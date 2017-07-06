Toplatılan Galaxy Note 7'ler Çöpe Değil

Samsung, batarya arızası nedeniyle toplatılan ve Greenpeace'in baskılarıyla geri dönüştürme sözü verdiği Galaxy Note 7 cihazlarını yeniden kullanıma soktu (refurbished).

Samsung'un Mart ayında Greenpeace'e verdiği sözü tutma yolunda ilk adımı atmasından memnuniyet duyduklarını söyleyen Grenpeace Uzak Doğu Küresel Kampaya Sorumlusu Jude Lee, "Samsung kalan telefonların nasıl geri dönüştürüleceği ya da bileşenlerinin nasıl yeniden kullanıma sokulacağına dair detaylı bir plan açıklayarak; tüm sözlerini tutmalı" dedi. Lee, Samsung'a daha kolay tamir edilebilir, yeniden kullanıma sokulabilir ve geliştirilebilir telefonlar tasarlamaları çağrısında da bulundu.

Galaxy Note 7 modeli batarya sorunları nedeniyle piyasadan çekilmiş ve 4,3 milyon cihazın imha edilmesine karar verilmişti. Bu noktada Greenpeace devreye girerek, geçtiğimiz Kasım ayında Samsung'tan bu imhanın çevre dostu bir şekilde gerçekleştirilmesini, mümkün olan parçaların geri dönüşümünün sağlanmasını talep etti. Bu konuda başlatılan kampanya kapsamında geçtiğimiz Şubat ayında da Barselona'da düzenlenen "Mobil Dünya Kongresi" sırasında Greenpeace İspanya, Samsung'un basın toplantısına müdahale ederek, talepleri dile getirmişti. Greenpeace'in kampanyası Mart ayında sonuç vermiş; Samsung yaptığı bir açıklama ile Greenpeace'in taleplerini kabul ettiğini duyurmuştu.

