Toplantıya giden MHP'lilerin midibüsü devrildi: 2 ölü, 14 yaralı (2) - Haberler
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Toplantıya giden MHP'lilerin midibüsü devrildi: 2 ölü, 14 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Toplantıya giden MHP'lilerin midibüsü devrildi: 2 ölü, 14 yaralı (2)

MHP'DEN TAZİYE MESAJIKazayla ilgili MHP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ankara Bölge İstişare Toplantımıza gelirken Bartın İl Teşkilatımızın içinde bulunduğu otobüsün kaza yapması sonucu hayatını kaybeden Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç'e ve teşkilatımızdan...

BARTIN (DHA) - MHP'DEN TAZİYE MESAJI

Kazayla ilgili MHP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ankara Bölge İstişare Toplantımıza gelirken Bartın İl Teşkilatımızın içinde bulunduğu otobüsün kaza yapması sonucu hayatını kaybeden Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç'e ve teşkilatımızdan Murat Sevilmiş'e Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.


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Haber: Toplantıya giden MHP'lilerin midibüsü devrildi: 2 ölü, 14 yaralı (2) - Haberler
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