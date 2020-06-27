Toplantı ve kongre sektöründe hareketlilik başlıyor Dünyada bir trilyon dolar bütçesi olduğu tahmin edilen ve kişi başı harcaması 1400 dolara çıkan kongre ve toplantılar için iç pazarda hareketlilik başlıyor.

Dünyada bir trilyon dolar bütçesi olduğu tahmin edilen ve kişi başı harcaması 1400 dolara çıkan kongre ve toplantılar için iç pazarda hareketlilik başlıyor.

Dünya turizminin yaklaşık yüzde 30'luk kısmını elinde bulunduran kongre turizmi olarak bilinen "MICE" turizmi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının esnetildiği "yeni normal" olarak adlandırılan süreçte yeniden hareketleniyor.

Birçok ülkede özellikle son yıllarda önemli gelişme gösteren kongre, toplantı, etkinlik ve düğün organizasyonları, Türk turizmcilerin de dikkatini çekiyor.

Sektörün önde gelen otoritelerince dünyada bir trilyon dolar bütçesi olduğu tahmin edilen kongre, toplantı ve etkinlik pazarından pay almak isteyen Türk turizmcileri de hazırlıklarını sürdürüyor.

MICE ve düğün etkinlikleri alanında çalışma yapan Inventum MICE turizm şirketinin kurucu ortağı Bünyat Özpak, AA muhabirine, toplantı ve kongrelerin, turizmin en önemli parçalarından biri olduğunu söyledi.

Daha kısa sürede gelip, daha fazla harcama yapıldığına dikkati çeken Özpak, "Toplu gelip, toplu gidiyorlar. Turizmin ayrılmaz parçalarından bir tanesi olan toplantı gruplarının dünyada yarattığı cironun bir trilyon dolar olduğu düşünülüyor. Korkunç yüksek bir rakam. Dünyada, Kovid-19'dan en çok turizm ve toplantı grupları etkilendi." diye konuştu.

Turistlerin bireysel karar verebildiğini ancak bin, iki bin kişilik toplantılar için alınan kararların birkaç noktadan geçtiğini kaydeden Özpak, en çabuk etkilenen ve en uzun sürede düzelen sektörün toplantı grupları olduğuna dikkati çekti.

"Toplantı grupları fazla harcama yapıyor"

Toplantı ve kongre gruplarının fazla harcama yaptığını ifade eden Özpak, kişi başı harcamanın 900 dolarlardan bin 400 dolara çıktığını vurguladı.

Kovid-19 kapsamında yeni normalleşme sürecinde toplantı grupları için talep almaya başladıklarını bildiren Özpak, şunları kaydetti:

"Öncelikle iç pazarda hareketlenme başladı. Bunun yurt dışına da yansımasını bekliyoruz. Taylandlı firmanın üst yöneticileri, Bodrum'da ilk toplantıyı gerçekleştirdi. Başka yabancı bir firmadan 100 kişilik heyet, bu hafta İzmir'de toplanacak. Bunlar Türkiye'de hatta dünyada Kovid-19 sonrası ilk toplantı grupları. Önceki dönemden teyit olan toplantı gruplarımız var. Onlar şu anda erteleme yapıyorlar. Tüm tedbirlerimizi aldık, ülke olarak hazırız"

Türkiye'nin aynı anda 90 ülkeden toplantı gruplarını ağırlayabilen dünyanın en önemli ülkelerinden olduğuna işaret eden Özpak, özellikle İstanbul ve Antalya'nın kongre merkezleri, konferans salonlarıyla ön plana çıktığını anlattı.

Özpak, Antalya'nın 20 kişilik küçük partiden, binlerce kişinin katıldığı, çok sayıda ülkenin başbakanı ve cumhurbaşkanının yer aldığı G-20 Liderler Zirvesi'ne kadar büyük organizasyonlara da ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Ülkelerin toplantı için yeni süreci izlediğini vurgulayan Özpak, "Teknolojik imkanlarla toplantılar bir yere kadar. Büyük firmalar, ticaret açısından birebir ilişki kurabilmek için toplantılar organize ediyor. Biz de toplantılar için Kovid-19 kapsamında tüm tedbirlerimizi aldık, ülke olarak hazırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA