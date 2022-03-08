Emniyet Genel Müdürlüğü, 18 Şubat'tan bugüne kadar Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı eylem yapan 109 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bugün 61 bin 200 kişinin katılımıyla düzenlenen 614 etkinlikle birlikte 18 Şubat'tan bugüne kadar toplam 79 bin 600 kişinin katıldığı 827 etkinliğin, alınan üst düzey güvenlik tedbirleri sayesinde huzur ve güven ortamı içinde gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Ancak daha önce 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu çerçevesinde önceden belirlenen alan ve güzergahlar dışında düzenlenmek istenen kanuna aykırı eylemlere müsaade edilmeyeceği valilikler ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzce defalarca ilan edilmiş olmasına rağmen kanuna aykırı eylem yapan toplam 109 şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.