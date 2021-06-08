Toplantı sonrası havuz keyfi
Bodrum'a yerleşen şarkıcı Nihan Akın, önceki gün objektiflere yansıdı.
Pandemi süresi boyunca İstanbul'dan ayrılarak Bodrum'a yerleşen Nihan Akın, önceki gün Gümüşlük Zemda Otel'de objektiflere yansıdı.
Havuz keyfi yapmasının ardından güneşlenerek güzel havanın tadını çıkartan Akın, "Temmuz ayında bu otelde sahne alacağım. Toplantıya gelmişken güzel havanın tadı çıkartayım dedim. Yasakların biteceği, sahneye çıkıp şarkı söyleyeceğim günü iple çekiyorum" dedi.
Kaynak: Snob Magazin