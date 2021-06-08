Toplantı sonrası havuz keyfi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Toplantı sonrası havuz keyfi

Toplantı sonrası havuz keyfi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Bodrum'a yerleşen şarkıcı Nihan Akın, önceki gün objektiflere yansıdı.

Pandemi süresi boyunca İstanbul'dan ayrılarak Bodrum'a yerleşen Nihan Akın, önceki gün Gümüşlük Zemda Otel'de objektiflere yansıdı.

Havuz keyfi yapmasının ardından güneşlenerek güzel havanın tadını çıkartan Akın, "Temmuz ayında bu otelde sahne alacağım. Toplantıya gelmişken güzel havanın tadı çıkartayım dedim. Yasakların biteceği, sahneye çıkıp şarkı söyleyeceğim günü iple çekiyorum" dedi.

Toplantı sonrası havuz keyfi

Kaynak: Snob Magazin

Dizi final yaptı, Dilan Çiçek Deniz soluğu Bodrum'da aldı
Dizi final yaptı, Dilan Çiçek Deniz soluğu Bodrum'da aldı
Didem Soydan'dan olay paylaşım! Leoparlı mayosuyla yine gündem olmayı bildi
Didem Soydan'dan olay paylaşım! Leoparlı mayosuyla yine gündem olmayı bildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Veysel Eroğlu Devlet Bahçeli Memduh Büyükkılıç Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Atilla Taş Demet Akalın Burak Özçivit Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Toplantı sonrası havuz keyfi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 13:20:28. #1.15#

title