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Toplanan inek sütü miktarı yüzde 3 arttı

Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 3 arttı.

Toplanan inek sütü miktarı yüzde 3 arttı
11.06.2020 10:08 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:20

Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Nisan ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verisini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmelerince Nisan ayında 873 bin 641 ton inek sütü toplandı. Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 3 arttı, Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 arttı.

Nisan ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,3 olarak tespit edildi.

Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi yüzde 12,6 artarak 146 bin 414 ton olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi yüzde 11,9 artarak 569 bin 965 ton olarak gerçekleşti.

Söz konusu ayda bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 6,1 azalarak 88 bin 1 ton, Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 artarak 360 bin 549 ton olarak gerçekleşti.

Aynı ayda bir önceki yılın aynı ayına göre, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 40,2, inek peyniri üretimi yüzde 8,6, tereyağı üretimi yüzde 7, yağsız süt tozu yüzde 3, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 0,8 artarken, kaymak üretimi yüzde 5,8, ayran üretimi yüzde 55,8 azaldı.

Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tam yağlı süt tozu yüzde 17,9, inek peyniri yüzde 7,3, tereyağı üretimi yüzde 4,8 artarken, kaymak üretimi yüzde 2,4, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 6,2, yağsız süt tozu yüzde 12,2 ve ayran üretimi yüzde 16,9 azaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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