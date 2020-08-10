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Toplanan inek sütü miktarı yüzde 3,1 arttı

Ticari süt işletmelerince Haziran ayında toplanan inek sütü miktarı aylık bazda yüzde 3,1 arttı.

Toplanan inek sütü miktarı yüzde 3,1 arttı
10.08.2020 10:20 | Son Güncelleme: 10.08.2020 10:26

Ticari süt işletmelerince Haziran ayında toplanan inek sütü miktarı aylık bazda yüzde 3,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Haziran ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verisini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmelerince Haziran ayında 864 bin 15 ton inek sütü toplandı. Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 3,1, Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 arttı.

Haziran ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,3, protein oranı ise ortalama yüzde 3 olarak tespit edildi.

Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi yüzde 8,7 artarak 122 bin 458 ton olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi yüzde 11,9 artarak 841 bin 811 ton olarak gerçekleşti.

Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 1,3 azalarak 91 bin 285 ton, Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 azalarak 534 bin 199 ton olarak gerçekleşti.

Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 22,1, tereyağı üretimi yüzde 14,7, yağsız süt tozu yüzde 13,2, kaymak üretimi yüzde 5,9, artarken, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 2,6, ayran üretimi yüzde 4,9, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 23,3 azaldı.

Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre inek peyniri yüzde 9, tereyağı üretimi yüzde 8,4, tam yağlı süt tozu yüzde 3,1, kaymak üretimi yüzde 2,4 artarken, yağsız süt tozu yüzde 3,2, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 3,9, ayran üretimi yüzde 19,1 azaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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