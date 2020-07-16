Toplanan inek sütü miktarı yüzde 2 azaldı
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Toplanan inek sütü miktarı yüzde 2 azaldı

Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 2 azaldı.

Toplanan inek sütü miktarı yüzde 2 azaldı
16.07.2020 10:42 | Son Güncelleme: 16.07.2020 10:47

Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 2 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Mayıs ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verisini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmelerince Mayıs ayında 895 bin 122 ton inek sütü toplandı. Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 2 azaldı, Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 arttı.

Mayıs ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,3 olarak tespit edildi.

Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi yüzde 14,7 artarak 149 bin 389 ton olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi yüzde 12,5 artarak 719 bin 353 ton olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 17 azalarak 82 bin 341 ton, Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 azalarak 442 bin 913 ton olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tereyağı üretimi yüzde 18, yağsız süt tozu yüzde 17,1, kaymak üretimi yüzde 17, inek peyniri üretimi yüzde 4,5 artarken, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 1,5, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 18,5, ayran üretimi yüzde 43,5 azaldı.

Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tam yağlı süt tozu yüzde 9,6, tereyağı üretimi yüzde 7,4, inek peyniri yüzde 6,7, kaymak üretimi yüzde 1,6 artarken, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 4,3, yağsız süt tozu yüzde 6,4 ve ayran üretimi yüzde 22 azaldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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