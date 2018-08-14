Toplanan İnek Sütü Miktarı Yükseldi

Toplanan inek sütü miktarı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Haziran ayı 'Süt ve Süt Ürünleri Üretimi' verisini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmelerince Haziran ayında 848 bin 378 ton inek sütü toplandı. Toplanan inek sütü miktarı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,1 arttı.

Haziran ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi 118 bin 755 ton olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artış gösterdi. İnek peyniri üretimi 60 bin 58 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 arttı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise 4 bin 590 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 arttı.

YOĞURT ÜRETİMİ YÜZDE 5,8 ARTTI

Yoğurt üretimi 99 bin 862 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 arttı. Ayran üretimi ise 60 bin 6 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 artış gösterdi. Haziran ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,4, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,3 arttı.

(İHA)