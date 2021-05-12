İnek sütü miktarı yüzde 1,7 arttı

Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 1,7 arttı.

Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 1,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Mart ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verisini paylaştı. Buna göre, ticari süt işletmelerince Mart ayında 893 bin 603 ton inek sütü toplandı. Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 1,7 arttı, Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 arttı.

Mart ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,3 olarak tespit edildi.

Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi yüzde 0,9 azalarak 145 bin 363 ton olarak gerçekleşti. Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi yüzde 1,1 azalarak 418 bin 884 ton olarak gerçekleşti.

Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 3,1 azalarak 90 bin 450 ton, Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 azalarak 261 bin 341 ton olarak gerçekleşti.

Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, yağsız süt tozu yüzde 42,5, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 35,5, kaymak üretimi yüzde 26,2, ayran üretimi yüzde 19,5, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 7,9, tereyağı üretimi yüzde 3,8, inek peyniri üretimi yüzde 2,6, arttı.

Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 43,5, yağsız süt tozu yüzde 30,1, kaymak üretimi yüzde 14,9, tam yağlı süt tozu yüzde 11,4, inek peyniri yüzde 3,6 artarken tereyağı üretimi yüzde 3,1 ve ayran üretimi yüzde 10,8 azaldı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı