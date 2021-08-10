Toplanan inek sütü miktarı yüzde 1,8 arttı
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Toplanan inek sütü miktarı yüzde 1,8 arttı

Toplanan inek sütü miktarı yüzde 1,8 arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ticari süt işletmecilerinin Haziran ayı 880 bin 367 ton inek sütü topladığı açıklandı.

Ticari süt işletmecilerinin Haziran ayı 880 bin 367 ton inek sütü topladığı açıklandı. Toplanan inek sütü miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Haziran ayı süt ve süt üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre ticari süt işletmelerince Haziran ayında toplanan inek sütü 880 bin 367 ton oldu. Toplanan inek sütü miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8, Ocak-Haziran döneminde ise yüzde 2,5 arttı. Haziran ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,3, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi. Aynı zamanda önceki yılın Haziran ayına göre içme sütü oranı da yüzde 0,8 artarak 123 bin 480 ton olarak belirtildi. Fakat Ocak-Haziran döneminin bir önceki yılına göre içme sütü üretimi yüzde 5,6 azaldı.

YOĞURT ÜRETİMİ ÖNCEKİ YILIN OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNE GÖRE ARTTI

Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 6,4 artarak 97 bin 151 ton, Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 artarak 538 bin 739 ton olarak gerçekleşti.

ÖNCEKİ YILIN OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNE GÖRE SÜT ÜRÜNLERİNDE ARTAN AZALAN ÜRÜNLER

Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 40, yağsız süt tozu üretimi yüzde 20,2, ayran üretimi yüzde 17,8, tereyağı üretimi yüzde 10,9, inek peyniri üretimi yüzde 2,1 artarken, kaymak üretimi yüzde 0,7, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 1,9 azaldı.

Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yağsız süt tozu üretimi yüzde 24,5, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 22,6, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 17,6, kaymak üretimi yüzde 1,9, ayran üretimi yüzde 9,5, inek peyniri üretimi yüzde 1,6 artarken, tereyağı üretimi yüzde 4,1 azaldı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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