Toplanan İnek Sütü Miktarı Arttı! Peynir Üretimi Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, toplanan inek sütü miktarı Eylül'de yıllık bazda yüzde 8,1 artarak 788 bin 331 ton oldu. Bu dönemde ticari süt işletmeleri tarafından gerçekleştirilen içme sütü üretimi yüzde 5 artışla 119 bin 172 tona yükseldi. Aynı dönemde inek peyniri üretimi yüzde 6,8 artarak 58 bin 179 tona çıktı.

PEYNİR ÜRETİMİ AZALDI, YOĞURT VE AYRAN ÜRETİMİ ARTTI

Koyun, keçi, manda sütleri ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri üretimi ise yüzde 13,4 azalarak bin 754 tona geriledi. Yoğurt üretimi, Eylül'de geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,5 artarak 108 bin 62 ton oldu. Bu dönemde ayran üretimi de yüzde 5,6 artışla 65 bin 231 tona yükseldi.

TOPLANAN İNEK SÜTÜ YAĞ ORANI YÜZDE 3,4 OLARAK TESPİT EDİLDİ

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,4, protein oranı ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı, Eylül'de bir önceki aya göre yüzde 1,4 azaldı. Eylül'de, takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artış gösterdi.