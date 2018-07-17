Toplanan İmza Sayısı 450'yi Geçti"

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Olağanüstü Kurultay için toplanan imzaların bugün itibariyle 450'yi geçtiğini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Olağanüstü Kurultay için toplanan imza sayısının 450'yi geçtiğini, bugün saat 18.30'da noterin kapanmasıyla birlikte kesin sayıyı basına duyuracaklarını belirtti.

(İHA)