Toplamda 4.020 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Toplamda 4.020 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te polis yaptığı operasyonda 4 bin 20 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiEdinilen bilgiye göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından farklı mevkilerde yapılan operasyonda Şahinbey İlçesinde bulunan farklı iş yerlerinde 2...

01.01.2020 00:37 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:42
Toplamda 4.020 paket kaçak sigara ele geçirildi

'te yaptığı operasyonda 4 bin 20 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi


Edinilen bilgiye göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından farklı mevkilerde yapılan operasyonda Şahinbey İlçesinde bulunan farklı iş yerlerinde 2 bin 580, Şehitkamil İlçesinde ise 1.440 paket olmak üzere toplam 4 bin 20 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Olayla ilgili 4 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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