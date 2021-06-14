Toplam yapılan aşı sayısı kaçtır? Türkiye'de 1. doz ve 2. doz aşı uygulanan kişi sayısı kaç? İllere göre il il aşı tablosu!

Fahrettin Koca'nın yeni paylaşımından sonra vatandaşlar Türkiye'de toplam kaç aşı yapıldı? Toplam yapılan aşı sayısı kaçtır? merak etti. Peki, ülkemizde 1. doz ve 2. doz uygulanan aşı sayısı kaçtır? Kaç kişi aşı yaptırmıştır? Ülkemizde toplam kaç aşı yaptırılmıştır? Nüfusun yüzde kaçı aşılandı?