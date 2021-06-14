Toplam yapılan aşı sayısı kaçtır? Türkiye'de 1. doz ve 2. doz aşı uygulanan kişi sayısı kaç? İllere göre il il aşı tablosu!
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Toplam yapılan aşı sayısı kaçtır? Türkiye'de 1. doz ve 2. doz aşı uygulanan kişi sayısı kaç? İllere göre il il aşı tablosu!

Toplam yapılan aşı sayısı kaçtır? Türkiye'de 1. doz ve 2. doz aşı uygulanan kişi sayısı kaç? İllere göre il il aşı tablosu!
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Fahrettin Koca'nın yeni paylaşımından sonra vatandaşlar Türkiye'de toplam kaç aşı yapıldı? Toplam yapılan aşı sayısı kaçtır? merak etti. Peki, ülkemizde 1. doz ve 2. doz uygulanan aşı sayısı kaçtır? Kaç kişi aşı yaptırmıştır? Ülkemizde toplam kaç aşı yaptırılmıştır? Nüfusun yüzde kaçı aşılandı?

Türkiye'de kaç kişi aşı yaptırdı? Türkiye'deki toplam aşı sayısı kaçtır? Türkiye'de 1. doz yapılan aşıların sayısı kaç? Türkiye'de 2. doz aşıların sayısı kaç? Toplam yapılan aşı sayısı kaçtır? Türkiye'de 1. doz ve 2. doz uygulanan kişi sayısı kaç?

TÜRKİYE AŞI TABLOSU

Türkiye'nin 14 Haziran Pazartesi gününden itibaren aşı tablosuna aşağıdan bakabilirsiniz. İl il aşı tablosu sizlerle...

Toplam yapılan aşı sayısı kaçtır? Türkiye'de 1. doz ve 2. doz aşı uygulanan kişi sayısı kaç?
İllere göre aşı tablosu

GÜNCEL AŞI TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ...

TÜRKİYE2DE YAPILAN TOPLAM AŞI SAYISI KAÇTIR?

Ülkemizde yapılan toplam aşı sayısı, 1. doz uygulanan kişi sayısı, 2. doz uygulanan kişi sayısı resmi web sitede açıklanmaktadır. Buna göre sayılar aşağıdaki gibidir:

Toplam Yapılan Aşı Sayısı : 34.135.166 (34 milyon 135 bin 166)

1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı : 20.393.922 (20 milyon 393 bin 922)

2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı : 13.741.244 (13 milyon 741 bin 244)

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Toplam yapılan aşı sayısı kaçtır? Türkiye'de 1. doz ve 2. doz aşı uygulanan kişi sayısı kaç? İllere göre il il aşı tablosu! - Haberler
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