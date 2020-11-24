Toplam piyasa hacmi üç yılın zirvesinde

Kripto para piyasalarında toplam hacim, son 24 saatte yaklaşık 25 milyar dolar artarak yükseldiği 565 milyar dolar ile yaklaşık son üç yılın zirvesine çıktı.

Kripto para piyasalarında toplam hacim, son 24 saatte yaklaşık 25 milyar dolar artarak yükseldiği 565 milyar dolar ile yaklaşık son üç yılın zirvesine çıktı. Analistlere göre, piyasalardaki hızlı tırmanışta, özellikle Bitcoin üzerinde yoğunlaşan kurumsal alımlar da etkili oldu.

Kripto para piyasalarında gelen alımlarla, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca 15'inin değeri düşerken, ilk 10 birimin arasında düşen olmadı.

Hafta sonunda 18,895 dolara kadar tırmandıktan sonra, 18,500 doların altına çekilen kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.02 artışla 18,386 dolara yükseldi ve haftalık kazanımı yüzde 10.71 düzeyindeydi. Bitcoin'in piyasa hacmi de, haftanın ilk günündeki 342.26 milyar dolardan 341.1 milyar dolara döndü.

Clark Moody ve Bitcointreasuries.org verilerine göre şirketler, 20 Kasım itibarıyla yaklaşık 842,229 Bitcoin'i, yani toplam Bitcoin (BTC) arzının yüzde 4.54'ünü elinde bulunduruyor.Kripto piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi de, gelen alımlarla hızla tırmanarak son 24 saatte yaklaşık 30 milyar dolarlık artışla 209 milyar dolardan, 239.18 milyar dolara yükseldi.Toplam 7,758 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,362 piyasadaki toplam piyasa hacminin Syüzde 60.4'ünü Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 0.02 artışla 18,386.07 dolar,2.Ethereum yüzde 6.45 artışla 615.62 dolar,3.XRP yüzde 46.68 artışla 0.67 dolar,4.Tether yüzde 0.04 artışla 1.00 dolar,5.Chainlink yüzde 9.62 artışla 16.19 dolar,6.Bitcoin Cash yüzde 17.38 artışla 341.91 dolar,7.Litecoin yüzde 7.44 artışla 90.57 dolar,8.Cardano yüzde 17.77 artışla 0.17 dolar,9.Polkadot yüzde 6.46 artışla 5.96 dolar,10.Binance Coin yüzde 9.19 artışla 33.32 dolardan işlem görüyordu. Paribu'nun "Dijital Varlık Regülasyonu: Çapraz Ülke Analizi" başlıklı çalışmasında, İsviçre 'deki kripto borsalarına ilişkin düzenlemelerin "Token Sınıflandırması" şöyle anlatıldı: "Var olan finansal regülasyonların ve gerekliliklerin uygulanmasını planlamak için token'lar üç sınıfa ayrılmıştır: ödeme, utility (hizmet) ve varlık token'ları. Bu sınıflandırma, fon toplama etkinliğinde uygulanacak finansal mevzuatın belirlenmesi için önemlidir. Token ihraççısıyla token sahibi arasındaki gelecekteki ilişki kadar ihraççının yürütmek istediği temel iş alanına kadar her şey göz önüne alınmaktadır."İsviçre finans otoritesi, FINMA, ilk defa 16 Şubat 2018'de token sınıflandırması uygulamasını yayınlamıştır. İlk coin arzı, ICO'larla ilgili düzenleyici çerçevede aşağıdaki hususlar belirlenmiştir: • Ödeme token'ları (kripto para birimleri)Teknik olarak bir blokzincir üstüne transfer edilebilen ve bu sebeple değiş tokuşuyapılabilen token'lar bir ödeme aracı olarak kabul edilirler.• Hizmet token'ları (utility tokens)Gelecekteki hizmetlere erişim hakkı sağlayan token'lar hizmet token'ı niteliğindedir.• Varlık token'larıİhraççı üzerinde borç veya özsermaye talebini temsil eden token'lar varlık token'ıniteliğindedir. Bu token çeşitleri sahibine, örneğin ihraççının kazancının bir kısmını (kar payı) veya varlıklarının bazılarını talep etme hakkı verir. Bu token'lar paya, tahvile veya türev ürünlere benzer.• Hibrit token'larToken'lar nadiren tek bir fonksiyona sahiptirler, dolayısıyla da nadiren yukarıda anlatılan kategorilerden sadece birinde sınıflandırılırlar. Çoğunlukla, bir token birden fazla kategoriye ait özellik taşır. Blokzincirde değiş tokuşu yapılabilen ve aynı zamanda sahibine bir hizmete erişim sağlayan token, hibrit token'dır; hizmet ve ödeme token sınıflarına da girer. Dahası, ihraççı, token sahibine, gelecekte elde edeceği fayda veya varlıkların bir kısmını söz verirse, bu token bir varlık token'ı olur." (Grafik)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı