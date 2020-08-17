Toplam piyasa hacmi 370 milyar doları aştı Kripto para piyasalarında Çarşamba günü 345.51 milyar dolara kadar gerileyen toplam piyasa hacmi, Pazartesi günü erken saatlerde 375.98 milyar doları gördükten sonra 373.45 milyar dolara çekildi.

Kripto para piyasalarında Çarşamba günü 345.51 milyar dolara kadar gerileyen toplam piyasa hacmi, Pazartesi günü erken saatlerde 375.98 milyar doları gördükten sonra 373.45 milyar dolara çekildi.

Kripto para piyasalarının en yüksek piyasa hacimli 100 birimin 29'unun değeri son 24 saatlik işlemlerde düşerken, düşenlerden 6 birim de ilk 10 arasındaydı.

Kripto para piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi ise, geçen hafta 120 milyar doları aşarak Cuma günü 123.05 milyar dolara kadar yükseldikten sonra, yeni haftanın başında 100 milyar doların da altına gerileyerek 95.14 milyar dolara indi.Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.68düşüşle 11,824.47 dolara inerken, piyasa hacmi 218.31 milyar dolara yükseldi. Geçen hafta Pazartesi günü 12,015.56 doları gören Bitcoin'in piyasa hacmi de 221.76 milyar dolara ulaşmıştı.Toplam 6,479 kripto para biriminin işlem gördüğü 26,388 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 58.4'ünü Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 0.68 düşüşle 11,824.47 dolar,2.Ethereum yüzde 1.05 düşüşle 424.05 dolar,3.XRP yüzde 0.03 düşüşle 0.30 dolar,4.Tether yüzde 0.08 artışla 1.00 dolar,5.Chainlink yüzde 0.66 artışla 19.19 dolar,6.Bitcoin Cash yüzde 1.05 düşüşle 305.09 dolar,7.Litecoin yüzde 2.67 artışla 63.15 dolar8.Bitcoin SV yüzde 2.19 düşüşle 219.08 dolar,9.Cardano yüzde 0.05 düşüşle 0.13 dolar,10.EOS yüzde 1.26 artışla 3.81 dolardan işlem görüyordu.ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard, araştırma amaçlı dijital para biri ile ilgili araştırma ve deneme çalışmaları yürüttüklerini açıkladı. San Francisco Fed'in düzenlediği bir etkinlikte konuşan Brainard, "Fed, muhasebe teknolojileri ve dijital para birimlerinin potansiyel kullanımıyla ilgili aktif olarak araştırma ve deneme çalışmaları yürütüyor" dedi.Bu çalışmalarda nakit paranın dijital eşdeğerini sunmak için yenilikçi teknolojilerin araştırıldığının altını çizen Brainard, bu araştırmalarda, "nakit ve diğer ödeme seçeneklerinin tamamlayıcısı" bağlamında dijital para birimlerinin sunduğu fırsatlar ve ortaya çıkardığı zorluklar üzerinde durulduğunu vurguladı.Brainard, Fed'in kendi araştırmalarının yanında, Boston Fed ve Massachusetts Institute of Technology'den (MIT) araştırma ekiplerinin "merkez bankası kullanımları için amaçlanan hipotetik dijital para oluşturmak ve testlerini yürütmek için birkaç yıldır süren bu çalışmaya" katıldığını da ekledi.

Kaynak: DHA