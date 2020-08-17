HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Toplam piyasa hacmi 370 milyar doları aştı

Kripto para piyasalarında Çarşamba günü 345.51 milyar dolara kadar gerileyen toplam piyasa hacmi, Pazartesi günü erken saatlerde 375.98 milyar doları gördükten sonra 373.45 milyar dolara çekildi.

Toplam piyasa hacmi 370 milyar doları aştı
17.08.2020 08:25 | Son Güncelleme: 17.08.2020 08:29

Kripto para piyasalarında Çarşamba günü 345.51 milyar dolara kadar gerileyen toplam piyasa hacmi, Pazartesi günü erken saatlerde 375.98 milyar doları gördükten sonra 373.45 milyar dolara çekildi.

Kripto para piyasalarının en yüksek piyasa hacimli 100 birimin 29'unun değeri son 24 saatlik işlemlerde düşerken, düşenlerden 6 birim de ilk 10 arasındaydı.

Kripto para piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi ise, geçen hafta 120 milyar doları aşarak Cuma günü 123.05 milyar dolara kadar yükseldikten sonra, yeni haftanın başında 100 milyar doların da altına gerileyerek 95.14 milyar dolara indi.Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.68düşüşle 11,824.47 dolara inerken, piyasa hacmi 218.31 milyar dolara yükseldi. Geçen hafta Pazartesi günü 12,015.56 doları gören Bitcoin'in piyasa hacmi de 221.76 milyar dolara ulaşmıştı.Toplam 6,479 kripto para biriminin işlem gördüğü 26,388 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 58.4'ünü Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 0.68 düşüşle 11,824.47 dolar,2.Ethereum yüzde 1.05 düşüşle 424.05 dolar,3.XRP yüzde 0.03 düşüşle 0.30 dolar,4.Tether yüzde 0.08 artışla 1.00 dolar,5.Chainlink yüzde 0.66 artışla 19.19 dolar,6.Bitcoin Cash yüzde 1.05 düşüşle 305.09 dolar,7.Litecoin yüzde 2.67 artışla 63.15 dolar8.Bitcoin SV yüzde 2.19 düşüşle 219.08 dolar,9.Cardano yüzde 0.05 düşüşle 0.13 dolar,10.EOS yüzde 1.26 artışla 3.81 dolardan işlem görüyordu.ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard, araştırma amaçlı dijital para biri ile ilgili araştırma ve deneme çalışmaları yürüttüklerini açıkladı. San Francisco Fed'in düzenlediği bir etkinlikte konuşan Brainard, "Fed, muhasebe teknolojileri ve dijital para birimlerinin potansiyel kullanımıyla ilgili aktif olarak araştırma ve deneme çalışmaları yürütüyor" dedi.Bu çalışmalarda nakit paranın dijital eşdeğerini sunmak için yenilikçi teknolojilerin araştırıldığının altını çizen Brainard, bu araştırmalarda, "nakit ve diğer ödeme seçeneklerinin tamamlayıcısı" bağlamında dijital para birimlerinin sunduğu fırsatlar ve ortaya çıkardığı zorluklar üzerinde durulduğunu vurguladı.Brainard, Fed'in kendi araştırmalarının yanında, Boston Fed ve Massachusetts Institute of Technology'den (MIT) araştırma ekiplerinin "merkez bankası kullanımları için amaçlanan hipotetik dijital para oluşturmak ve testlerini yürütmek için birkaç yıldır süren bu çalışmaya" katıldığını da ekledi.

 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar Güncel
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü Güncel
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü
İstanbul, Ankara ve İzmir'de 2. baro için hazırlıklar yapılıyor Güncel
İstanbul, Ankara ve İzmir'de 2. baro için hazırlıklar yapılıyor
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu Güncel
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
Gençlerbirliği'nden ayrılan Hamza Hamzaoğlu Yeni Malatyaspor'la anlaştı Spor
Gençlerbirliği'nden ayrılan Hamza Hamzaoğlu Yeni Malatyaspor'la anlaştı
60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu Güncel
60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Koronavirüs 2012 yılında Çin'de bir madende ortaya çıkmış olabilir
Koronavirüs 2012 yılında Çin'de bir madende ortaya çıkmış olabilir
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
Asansördeki maske diyaloğu Bakan'ı isyan ettirdi: Kendileri bugün, yarın hastanede olacak
Asansördeki maske diyaloğu Bakan'ı isyan ettirdi: Kendileri bugün, yarın hastanede olacak
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı
Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballara isim veren girişimci, başını belaya soktu
Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballara isim veren girişimci, başını belaya soktu
Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesinin ciddiyetini anladı: Türkler blöf yapmıyor
Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesinin ciddiyetini anladı: Türkler blöf yapmıyor
Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı
Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı
İstanbul'da taksici müşterinin unuttuğu cep telefonunu çalıp kaçtı
İstanbul'da taksici müşterinin unuttuğu cep telefonunu çalıp kaçtı
Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de görev yapan Kemal Reis fırkateyninin son fotoğraflarını paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de görev yapan Kemal Reis fırkateyninin son fotoğraflarını paylaştı
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Yolun karşısına geçmek isteyen gence üç otomobil birden çarptı
Yolun karşısına geçmek isteyen gence üç otomobil birden çarptı
Feghouli, alacaklarını tahsil edemediği için Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti
Feghouli, alacaklarını tahsil edemediği için Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti
Cenazeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı
Cenazeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı
Türkiye'nin hiç unutamadığı 45 saniye! 21. yılında 17 Ağustos depremi ve sonrasında yaşananlar
Türkiye'nin hiç unutamadığı 45 saniye! 21. yılında 17 Ağustos depremi ve sonrasında yaşananlar
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi
Trabzonspor Teknik Direktörü Newton'dan Sörloth ile ilgili transfer açıklaması: Teklifi reddetmek çılgınlık olur
Trabzonspor Teknik Direktörü Newton'dan Sörloth ile ilgili transfer açıklaması: Teklifi reddetmek çılgınlık olur
Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti
Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı
Güzel model Alessandra Ambrosio, tatilin tadını voleybol oynayarak çıkarıyor
Güzel model Alessandra Ambrosio, tatilin tadını voleybol oynayarak çıkarıyor
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Aylin Nazlıaka Hacı Bektaş Veli Kemal Kılıçdaroğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Hadise Hande Erçel Yeşim Salkım Demet Akalın
Spor Fuat Çapa Tamer Tuna Nihat Özdemir Mecnun Otyakmaz Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Bakan Çocuk Joe Biden
Şu an buradasınız: Toplam piyasa hacmi 370 milyar doları aştı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 08:36:44. #1.14#
title