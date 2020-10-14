Toplam piyasa hacmi 361 milyar dolarda

Kripto para piyasalarına gelen alımlarla, haftanın ikinci günü 360 milyar doları aşan toplam piyasa hacmi, gelen genel kar satışları dalgasına karşın 361.34 milyar dolar ile 360 milyar doların üzerinde tutundu.