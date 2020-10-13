Toplam piyasa hacmi 360 milyar doları aştı

Dünyanın önde gelen merkez bankalarının kendi kripto para birimlerini çıkartma konusunda art arda açıklamalar yapması üzerine, kripto para piyasalarına gelen alımlarla, toplam piyasa hacmi 360 milyar doları aştı.

Dünyanın önde gelen merkez bankalarının kendi kripto para birimlerini çıkartma konusunda art arda açıklamalar yapması üzerine, kripto para piyasalarına gelen alımlarla, toplam piyasa hacmi 360 milyar doları aştı. Toplam piyasa hacmi son 24 saatte 6.0 milyar dolar dolayında artışla 364.39 milyar dolara yükseldi.

Son 24 saatte ilk 100 birimin 63'ü yükseldi ve ilk 10 birimin tamamı yükselenler arasındaydı.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte 0.91 artışla 11,493 dolara ve birimin piyasa hacmi de 212.8 milyar dolara yükseldi.Kripto para piyasalarındaki işlem hacmi ise, hafta sonundaki zayıf hareketlerin etkisiyle 77.72 milyar dolara kadar indi.kten sonra, son 24 saatte 93.52 milyar dolara yükseldi.Toplam 7,379 kripto para biriminin işlem gördüğü 31,102 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 58.4'ünü Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 0.91 artışla 11,493.14 dolar,2.Ethereum yüzde 2.92 artışla 384.79 dolar,3.Tether yüzde 0.05 artışla 1.00 dolar,4.XRP yüzde 0.56 artışla 0.25 dolar,5.Binance Coin yüzde 8.11 artışla 31.26 dolar, 6.Bitcoin Cash yüzde 1.38 artışla 242.66 dolar,7.Chainlink yüzde 5.97 artışla 11.39 dolar,8.Polkadot yüzde 0.65 artışla 4.33 dolar,9.Cardano yüzde 6.25 artışla 0.11 dolar,10.Litecoin yüzde 0.70 artışla 50.34 dolardan işlem görüyordu. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin dijital euro çıkarılması konusuyla "ciddi bir şekilde" ilgilendiğini söyledi, ancak dijital euronun, nakitin yerini "hiçbir zaman alamayacağını" vurguladı.Covid-19 pandemisi sürecinde bazı önemli yapısal değişiklikler olduğuna dikkat çeken Lagarde, pandeminin başlarından itibaren Avrupa genelinde çalışanların yüzde 50'sinin evden çalıştıklarını, bunların yalnızca yüzde 10'unun işyerlerine geri çağrıldıklarına işaret etti."Çalışmak, artık askisi gibi değil, önümüzdeki dönemde değişik olacak ve nakitin kral olduğu ülkelerde artık ödemeler daha çok dijital yapılıyor. ECB de dijital euro ile ciddi şekilde ilgileniyor" diyen Lagarde, buna karşılık dijital euronun nakitin yerini almaması gerektiğini ve hiçbir zaman da alamayacağını vurguladı.Salgın sonrası durumu ve Avrupa'daki politika yapıcıların karşılaştığı zorluklar üzerinde duran Lagarde, yeni dönemde hizmet odaklı yeni bir küreselleşme dalgası olacağına da işaret etti ve çok uluslu şirketlerin yüzde 60'ının Covid-19 pandemisinin oluşturduğu yeni koşullarda dijital teknolojilere daha çok yoğunlaştığının altını çizdi. (Grafik)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı