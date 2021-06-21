Toplam hacim 1.5 trilyon doların altına indi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) repo hamlesi ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tutanakları sonrasında El Salvador belirsizliği ve Elon Musk ile küresel bir borsa CEO'sunun atışmasıyla satış baskısı süren Bitcoin 35,000 doların da altına, piyasalarda toplam hacim de 1.5 trilyon doların altına indi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) repo hamlesi ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tutanakları sonrasında El Salvador belirsizliği ve Elon Musk ile küresel bir borsa CEO'sunun atışmasıyla satış baskısı süren Bitcoin 35,000 doların da altına, piyasalarda toplam hacim de 1.5 trilyon doların altına indi.

Fed'in, daha hızlı ve daha erken faiz oranı artışlarının sinyalini verdikten ve 2024 yılında beklenen faiz artışının 2023'e çekileceğine ilişkin sinyali sonrası ters repo oranı yüzde 0.05'e çıkarıldı. Bunun ardından Fed'in ters repo aracılığıyla piyasadan aldığı fon 172 milyar dolar artışla 756 milyar dolara yükseldi.

Ters repo, büyük ölçekli para piyasası fonlarından ve devlet destekli bankalardan nakit alımıyla gerçekleşiyor. Bu işlemlerin getirisi, Fed'in son toplantısına kadar yüzde sıfır düzeyindeydi.Gelişmelerin etkisiyle, son 24 saat içinde 33,432.08 ve 36,059.48 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 4.09 düşüşle 34,193.27 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 12.61 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 641 milyar dolara geriledi.Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2,049.96 ve 2,275.38 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 4.50 düşüşle 2,102.40 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 15.30 ve piyasa hacmi de 245 milyar dolara geriledi.Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Tether ise, 1.00 dolar dolayında dalgalandığı son 24 saatte, yüzde 0.03 artışla 1.00 dolara yükseldi. Birimin haftalık kazancı yüzde 0.12 ve piyasa hacmi de değişmeyerek 62 milyar dolar düzeyindeydi.Piyasalardaki satış ağırlıklı işlemlerin etkisiyle, kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden 88 birimin değeri son 24 saatte düşerken, düşenlerden sekiz birim de ilk 10 birimin arasındaydı.Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 412 milyar dolar ile 1.5 trilyon doların altına geriledi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez;7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar, 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar,10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar, 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.Toplam 10,527 kripto para biriminin işlem gördüğü 382 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 45'ini Bitcoin, yüzde 17.2'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 80 milyar dolar düzeyindeydi.Albcoin Araştırma Müdürü Helin Çelik'in kripto para piyasası değerlendirmesi şöyle: "McLaren NFT hizmeti için Tezos'la anlaştı. Formula 1'in başarılı takımı hayranlarına NFT deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor. Tezos'u teknik iş ortağı olarak ilan eden McLaren, kendi platformlarını kuracaklarını ilan ettiler."ABD'de Ulusal Cumhuriyetçi Kongre Komitesi oy almak için yürüttüğü çalışmalar için kripto para kabul edecek. Kongre Başkanı Tom Emmer 'Bu yenilikçi teknoloji, Cumhuriyetçilerin ihtiyacı olan kaynakları almasına yardımcı olacak' dedi."Dijital yuan projesi fazlaca konuşulan Çin, müşterilerinin paralarını saklayabileceği ve kendi parmak izleriyle kullanabilecekleri akıllı kartları test etmeye başladı. Kartlar, aynı zamanda soğuk cüzdan görevi görebilecek."Enerji Borsası EPİAŞ, kullanıcılara sunduğu enerji kaynaklarının yenilebilir enerjiyle üretildiğini taahhüt eden bir sistem geliştirdi. Blockchain tabanına dayanan YEK-G'nin 21 Haziran'da görücüye çıkması bekleniyor."Glassnode verilerine göre, elinde 6 ay ve daha fazla süredir faaliyet gösteren yatırımcının faaliyet raporu Ekim sonundan bu yana ilk defa pozitif ilerliyor. Net pozisyonlar uzun vade yatırımcıların beklentilerini ifade ediyor. Bölgede alıcı olması beklentinin uzun vadede pozitif olduğunu gösteriyor." (Grafik)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı