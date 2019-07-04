Toplam Değeri 88 TL Olan, Kısa Süreliğine Ücretsiz 6 iOS Oyun ve Uygulama

Gelenekselleşmiş olan kısa süreliğine ücretsiz iOS uygulamaları serimizde bu hafta 1 adet oyun ve 5 adet uygulama bulunuyor. Aşağıda sıralayacağımız uygulamaları inceleyebilir ve kısa süreliğine ücretsiz olmalarından faydalanarak indirebilirsiniz.

1. Beep Me – Reminders

Normal fiyatı: 22 TL

Aslında adından da anlaşılabileceği gibi bir hatırlatıcı uygulaması olan Beep Me, markette bulunan ve alanındaki en hızlı, en kolay kullanıma sahip uygulamalardan bir tanesi. 45 farklı hatırlatıcı ses bulunan uygulamada hatırlatıcı notlarınızı isterseniz günlük, haftalık, aylık hatta yıllık olarak da ayarlayabilirsiniz.

2. Ace Maverick

Normal fiyatı: 5,50 TL

Listemizdeki tek oyun olan Ace Maverick'te helikopter pilotu olarak tedarik gemilerini koruyacak, rehineleri alacak ve günü kurtaracaksınız.

3. My Gratitude Journal

Normal fiyatı: 11 TL

Herhangi bir abonelik gerektirmeyen bu günlük uygulaması, kullanıcılarına şifre koruma sistemiyle %100 güvenlik de sağlıyor.

4. Bandwidth Pro

Normal fiyatı: 11 TL

Bandwidth Pro, GPRS, 3G ve Wi-Fi bağlantılarınızın bant genişliğini ya da veri kullanımını ölçebileceğiniz bir uygulama. Farklı veri türleri desteği de bulunan uygulamayla belirlediğiniz veri sınırını aştığınızda size bir uyarı bildirimi de gönderebiliyor.

5. Phone Drive: File Storage Sync

Normal fiyatı: 11 TL

Phone Drive, iPhone ve iPad'iniz ile yerel ya da bulutta bulunan dosyaları düzenlemenizi, görüntülemenizi sağlayan bir uygulama. Phone Drive'a ayrıca Mac ya da Windows'tan Wi-Fi aracılığıyla bağlanabilir ve dosya transferi yapabilirsiniz.

6. Preview Your Feed

Normal fiyatı: 28 TL

Aslında bir planlama uygulaması olan Preview Your Feed ile Instagram hesabınızı daha ilgi çekici hâle getirebilirsiniz.

App Store'un bu haftaki indirimlerinden seçtiğimiz oyun ve uygulamaları sizlerle paylaştığımız yazımızın sonuna geldik. Siz de beğendiklerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Ücretsiz oyun ve uygulamaları önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın : )