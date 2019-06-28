Toplam Değeri 85 TL Olan, Kısa Süreliğine Ücretsiz 7 iOS Uygulaması

Tıpkı Play Store'da olduğu gibi App Store'da da düzenli olarak gerçekleştirilen indirimler kullanıcılarına güzel fırsatlar sunuyor. İşte iOS kullanıcılarının indirimden faydalanarak ücretsiz olarak indirebileceği uygulamalar.

1. Flipagram+

Normal fiyatı: 34,99 TL

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullananların oldukça işine yarayacak olan bu uygulamada kendi videolarınızı oluşturabilirsiniz.

2. Shopping/Grocery List Pro

Normal fiyatı: 7,99 TL

Alışverişten döndüğünüzde sürekli olarak bir şeyleri almayı unutanlardansanız tam olarak ihtiyacınızı karşılayacak olan bu uygulamada isterseniz hazır eklenmiş listeleri kullanabilir isterseniz de kendi listenizi oluşturabilirsiniz.

3. Mister Battery

Normal fiyatı: 6,99 TL

Daha çok mühendislerin ilgisini çekebilecek olan bu uygulama, cihazınızın şarj detaylarını sunuyor. Bu uygulama sayesinde cihazınızı en iyi şarj eden şarj cihazını bulabilirsiniz.

4. System Activity Monitors

Normal fiyatı: 6,99 TL

System Activity Monitors uygulamasıyla cihazınızın bellek kullanımını, batarya ömrünü, kullanılan depolama alanını ve cihaz bilgilerini öğrenebilirsiniz.

5. Voice Countdown Timer

Normal fiyatı: 6,99 TL

Hatırlatıcı sesler atayabildiğiniz bu uygulamada hatırlatma sıklığını da kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz.

6. Reverse Image Search by Image

Normal fiyatı: 13,99

Panodan kopyaladığınız görselleri arayabildiğiniz ve tek bir tıkla benzer görsel araması yapabildiğiniz bu uygulamada fotoğraf çekerek de arama yapabiliyorsunuz.

7. Power Exif

Normal Fiyatı: 7,99 TL

Power Exif, fotoğraflarınız için güçlü bir metaveri aracı. Uygulama sayesinde GPS konumlarınız da dâhil olmak üzere metaverilerinizi görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz.

Bu haftanın App Store indirimlerinden sizler için seçtiğimiz uygulamaları paylaştığımız yazımızın sonuna geldik. Siz de beğendiğiniz uygulamaları yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Ücretsiz oyun ve uygulamaları önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın : )