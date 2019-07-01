Toplam Değeri 73 TL Olan, Kısa Süreliğine Ücretsiz 7 iOS Uygulama

Listemizdeki uygulamaların ne kadar süreyle ücretsiz olacağını elbette bilmiyoruz. Kimi birkaç saate de bitebilir kimi bir hafta da sürebilir fakat bu haberin yazıldığı an itibariyle hepsi ücretsiz durumda. İndirme linkine bastığınızda uygulama ikonunun yanında bir fiyat görüyorsanız, indirim bitmiş demektir. Sözü fazla uzatmadan uygulamalara geçelim.

1. Crypto Push – Price Tracker

Normal fiyatı: 5,60 TL

Crypto Push, kripto para değerlerini kolayca görüntüleyebileceğiniz bir kripto para izleyici uygulaması. Uygulamadaki birimlerin değerleri her 5 ile 7 dakikada bir güncelleniyor. Desteklenen kripto paralar arasında Bitcoin, Ethereum, Litecoin ve Dash gibi popüler olanları da mevcut. Uygulamada geçerli herhangi bir kripto para biriminiz varsa bunu dolara, euroya ve daha birçok para birimine dönüştürebilirsiniz ancak maalesef bu birimler aralarında Türk Lirası bulunmuyor.

2. Depth Blur Bokeh and Portrait

Normal fiyatı: 11,25 TL

Depth Blur, fotoğraflarınıza derinlik efektini en iyi şekilde ekleyebileceğiniz bir fotoğraf düzenleme uygulaması. iPhone 7 Plus veya altı bir iOS cihazınız varsa kameradaki Portre Modu'na gerek kalmadan fotoğraflarınıza derinlik ekleyebileceksiniz.

3. Whirlpost

Normal fiyatı: 28,25 TL

Whirlpost, iPhone veya iPad'inizde kolayca düşüncelerinizi yazabileceğiniz bir günlük uygulaması. Günlük tutmak dışında liste, şiir, gezi yazısı veya herhangi bir notunuzu alabilirsiniz. Ayrıca uygulamada şifreli koruma da bulunuyor.

4. C.H.A.D.

Normal fiyatı: 5,60 TL

C.H.A.D. ile birlikte yaz asla bitmeyecek zira uygulama içerisindeki 40 adet hareketli sticker ile mesajlarınızı süsleyebileceksiniz. 40 adet etiketin tamamını WhatsApp veya iMessage'da kullanabilirsiniz.

5. Coyn

Normal fiyatı: 11,25 TL

Coyn, nakit bakiyenizi en iyi şekilde yönetebileceğiniz ve güvenli olan bir uygulama. Bu uygulama sayesinde paranızın nereye gittiğini, nereden para geldiğini kolayca kontrol edebileceksiniz ve bütçe oluşturabileceksiniz.

6. Rapto

Normalde fiyatı: 5,60 TL

Rapto, günlük hayatınız içerisine rap müziğini sokmanıza yarıyor. Rapto sayesinde artırılmış gerçeklik ve kameranızla birlikte müziğinizi oluşturabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken kamerayı bir objeye doğrultmak, ardından Rapto onu sinir ağından tanımlayarak bir rap şarkısı oluşturacak.

7. AR Runner

Normal fiyatı: 5,60 TL

Bu artırılmış gerçeklik uygulaması sayesinde, aynı yarış oyunlarındaki gibi 'checkpoint'leri geçip belirli bir sürede yarışı bitirmeye çalışıyorsunuz. Artırılmış gerçekliğin bu tarz gelişime uygun amaçlarla kullanılması gerçekten hoş.

App Store indirimlerinden sizler için seçtiğimiz uygulamaları paylaştığımız yazımızın sonuna geldik. Siz de beğendiğiniz uygulamaları yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Ücretsiz oyun ve uygulamaları önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın : )