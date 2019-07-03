Toplam Değeri 125 TL Olan, Kısa Süreliğine Ücretsiz 5 Android Oyun ve Uygulama

Akıllı telefon kullanıcılarının ihtiyacı olan veya edinmek istedikleri uygulamaların ücretli olması, kullanıcıları zaman zaman üzüyor veya kullanıcıların alternatif uygulamalara yönelmelerine sebep oluyor. Bu durumda ise istenilen performans elde edilemiyor. Uygulama mağazalarında kısa süreliğine gerçekleştirilen ve son kullanıcıyı fazlasıyla memnun eden fırsatların, bugün Android tarafıyla karşınızdayız.

5. Hitman Sniper

Normal fiyatı: 2,99 TL

Yükleme sayısı: 10.000.000+

Yılların en başarılı sniper oyunu Hitman'in mobil versiyonu şu an için ücretsiz. Bu oyunu mobil cihazınıza indirerek keskin nişancı becerilerinizi konuşturabilir ve suikastçilik yaparak keyifli anlar geçirebilirsiniz.

4. HD Camera Pro

Normal fiyatı: 26,99 TL

Yükleme sayısı: 100.000+

Sıradan kamera uygulamalarına göre kullanıcıya; pozlama, beyaz dengesi, ISO, netleme, enstantane hızı, seri çekim modu gibi birçok detay özelliği kullanıma açan HD Camera Pro ile mükemmel fotoğraf ve videolar yakalayabilirsiniz.

3. MSafe - Pro

Normal fiyatı: 71,99 TL

Yükleme sayısı: 10.000+

Arayüz tasarımı konusunda her ne kadar geçmişte kalmış gibi görünse de barındırdığı güncel teknoloji sayesinde şifreleri ve önemli bilgileri güvenli bir şifreleme yöntemiyle koruma altına alan ve ücretsiz versiyonunsa fazlasıyla talep olan MSafe'in Pro versiyonunu da artık ücretsiz bir şekilde edinebilirsiniz.

2.Deadly Traps Premium - Adventure of Hell

Normal fiyatı: 8,49 TL

Yükleme sayısı: 50.000+

Macera ve aksiyon karışımı oyunları seven kullanıcılara yönelik olan Deadly Trap sayesinde aksiyon, mobil cihazlarda da sürüyor. Oynarken fazlasıyla eğleneceğiniz ve bir o kadar da hırslanacağınız Deadly Traps'i ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyunu oynayan kullanıcıların oyunu sinir edici zorlukta bulmalarını ve bölümleri geçerken zorlandıklarını söylemekte fayda var.

1. Android TV için Gizmoot

Normal fiyatı: 14,99 TL

Yükleme sayısı: 500+

Aynı Wi-Fi ağına bağlı bir Android TV akıllı televizyonda medya oynatmak için çok kolay bir kullanılışa sahip olan Gizmoot'u kullanabilirsiniz. Hâlihazırda cihazınızın depolama biriminde bulunan bir medya dosyasını bu uygulama sayesinde anında akıllı televizyonunuzla paylaşabilir ve büyük ekranda izlemenin keyfine varabilirsiniz.

Android işletim sistemine yönelik olan kısa süreliğine ücretsiz uygulama ve oyunlardan yukarıdan dilediğinizi indirebilir ve kullanabilirsiniz. Bir kere indirdiğiniz bir uygulamayı ömür boyu ücretsiz olarak indirebileceğinizi unutmayın.