Toplam ciro yıllık yüzde 90,9 arttı - Haberler

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Toplam ciro yıllık yüzde 90,9 arttı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Toplam ciro yıllık yüzde 90,9 arttı

Toplam ciro endeksi, 2022 yılı ocak ayında yıllık bazda yüzde 90,9 arttı.

Toplam ciro endeksi, 2022 yılı ocak ayında yıllık bazda yüzde 90,9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ocak ayı Ciro Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2022 yılı Ocak ayında yıllık yüzde 90,9 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Ocak ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 106,1, inşaat ciro endeksi yüzde 62,3, ticaret ciro endeksi yüzde 76,1, hizmet ciro endeksi yüzde 116,9 arttı.

TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 3,6 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2022 yılı Ocak ayında aylık yüzde 3,6 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Ocak ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 2,2, inşaat ciro endeksi yüzde 11,3, ticaret ciro endeksi yüzde 1,5, hizmet ciro endeksi yüzde 11,9 arttı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ticaret, İnşaat, Ocak, ciro, Ekonomi, Güncel, Haberler

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