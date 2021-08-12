Toplam ciro endeksi haziranda yıllık bazda yüzde 63,1 arttı
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Toplam ciro endeksi haziranda yıllık bazda yüzde 63,1 arttı

Toplam ciro endeksi haziranda yıllık bazda yüzde 63,1 arttı
Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Güncel

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63,1 artış gösterdi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63,1 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi haziranda aylık bazda yüzde 9,5 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 63,1 yükseldi.

Sanayi ve inşaat endeksleri

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, haziranda yıllık bazda yüzde 78,2 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de haziranda bir önceki aya göre yüzde 6,2 yükseldi.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,7 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksinde bir önceki aya göre yüzde 1,9 yükseliş gerçekleşti.

Ticaret ve hizmet endeksleri

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55,5 yükseldi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 12,2 arttı.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, haziranda yıllık bazda yüzde 74,8 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi bir önceki aya göre yüzde 11,9 yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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