Toplam ciro yıllık yüzde 49,9 arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Toplam ciro yıllık yüzde 49,9 arttı

Toplam ciro yıllık yüzde 49,9 arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2021 yılı Mart ayında yıllık yüzde 49,9 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2021 yılı Mart ayında yıllık yüzde 49,9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Mart ayı Ciro Endekslerini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi,2021 yılı Mart ayında yıllık yüzde 49,9 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Mart ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 53,5, inşaat ciro endeksi yüzde 27,7, ticaret ciro endeksi yüzde 52,5, hizmet ciro endeksi yüzde 39,9 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 5,3 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2021 yılı Mart ayında aylık yüzde 5,3 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Mart ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,7, ticaret ciro endeksi yüzde 5,6, hizmet ciro endeksi yüzde 7,2 artarken, inşaat ciro endeksi yüzde 4,2 azaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sanayi üretim endeksi martta aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 16,6 arttı
Sanayi üretim endeksi martta aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 16,6 arttı
TÜİK, ENAGRUP hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı Açıklaması
TÜİK, ENAGRUP hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Donald Trump Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özcan Deniz Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Diego Ali Koç Fatih Terim Aykut Kocaman Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Gazze
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Toplam ciro yıllık yüzde 49,9 arttı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 10:41:23. #1.16#

title