Toplam ciro yıllık yüzde 49,9 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2021 yılı Mart ayında yıllık yüzde 49,9 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2021 yılı Mart ayında yıllık yüzde 49,9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Mart ayı Ciro Endekslerini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi,2021 yılı Mart ayında yıllık yüzde 49,9 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Mart ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 53,5, inşaat ciro endeksi yüzde 27,7, ticaret ciro endeksi yüzde 52,5, hizmet ciro endeksi yüzde 39,9 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 5,3 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2021 yılı Mart ayında aylık yüzde 5,3 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Mart ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,7, ticaret ciro endeksi yüzde 5,6, hizmet ciro endeksi yüzde 7,2 artarken, inşaat ciro endeksi yüzde 4,2 azaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı