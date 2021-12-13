Toplam ciro yıllık yüzde 47,5 arttı

Toplam ciro endeksi, 2021 yılı Ekim ayında yıllık yüzde 47,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Ekim ayı Ciro Endekslerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2021 yılı Ekim ayında yıllık yüzde 47,5 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Ekim ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 52,8, inşaat ciro endeksi yüzde 37,6, ticaret ciro endeksi yüzde 42,1, hizmet ciro endeksi yüzde 59,4 arttı.

TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 6,4 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2021 yılı Ekim ayında aylık yüzde 6,4 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Ekim ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 7,5, inşaat ciro endeksi yüzde 3,7, ticaret ciro endeksi yüzde 6,4, hizmet ciro endeksi yüzde 4,8 arttı.

(İHA)

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