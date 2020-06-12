Toplam ciro yıllık yüzde 20,9 azaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Toplam ciro yıllık yüzde 20,9 azaldı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2020 yılı Nisan ayında yıllık yüzde 20,9 azaldı.

Toplam ciro yıllık yüzde 20,9 azaldı
12.06.2020 10:17 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:23

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2020 yılı Nisan ayında yıllık yüzde 20,9 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Nisan ayı 'Ciro Endeksleri' verisini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2020 yılı Nisan ayında yıllık yüzde 20,9 azaldı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı Nisan ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 24,9, inşaat ciro endeksi yüzde 19,6, ticaret ciro endeksi yüzde 17,4, hizmet ciro endeksi yüzde 23,9 azaldı.

Toplam ciro aylık yüzde 24,5 azaldı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2020 yılı Nisan ayında aylık yüzde 24,5 azaldı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı Nisan ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 26,6, inşaat ciro endeksi yüzde 9,8, ticaret ciro endeksi yüzde 25,5, hizmet ciro endeksi yüzde 22,7 azaldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti Haber
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Ankara'daki şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı Haber
Ankara'daki şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı Haber
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz! Haber
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü Haber
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var Haber
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
12 yaşındaki Berat, freni boşalan aracın altında kalarak can verdi
12 yaşındaki Berat, freni boşalan aracın altında kalarak can verdi
Babasının katilini 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü!
Babasının katilini 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü!
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu
Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu
Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti
Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı
Erdoğan'ın uyarısı işe yaradı! Yunanistan küstah açıklamalarına son verip geri adım attı
Erdoğan'ın uyarısı işe yaradı! Yunanistan küstah açıklamalarına son verip geri adım attı
Market çalışanı, aynı cezayı bir daha ödememek için kendini yakmaya çalıştı
Market çalışanı, aynı cezayı bir daha ödememek için kendini yakmaya çalıştı
Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti
Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti
Ganalı futbolcu Randy Juan Muller, korona nedeniyle Mumbai Havalimanı'nda 74 gün mahsur kaldı
Ganalı futbolcu Randy Juan Muller, korona nedeniyle Mumbai Havalimanı'nda 74 gün mahsur kaldı
Freni boşalan kamyonun bilançosu ağır oldu: 1 ölü, 3 yaralı
Freni boşalan kamyonun bilançosu ağır oldu: 1 ölü, 3 yaralı
Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor
Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
16 vatandaşımızı kaybettiğimiz saldırının faili etkisiz hale getirildi
16 vatandaşımızı kaybettiğimiz saldırının faili etkisiz hale getirildi
Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri: Belhanda, Al Duhail ya da Al Rayyan'a gidecek
Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri: Belhanda, Al Duhail ya da Al Rayyan'a gidecek
Beşşar Esed, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı
Beşşar Esed, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı
Uzmanlar, Doğu Karadeniz'i bu yaz doğal afetlere karşı uyardı
Uzmanlar, Doğu Karadeniz'i bu yaz doğal afetlere karşı uyardı
Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti
Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti
ABD'de koronavirüs testi ücretsiz ama tedavi masrafları en az 30 bin dolar tutuyor
ABD'de koronavirüs testi ücretsiz ama tedavi masrafları en az 30 bin dolar tutuyor
Demokrat Başkan Adayı Biden'dan Trump'a ağır suçlama: Seçimde oy çalmayı deneyecek
Demokrat Başkan Adayı Biden'dan Trump'a ağır suçlama: Seçimde oy çalmayı deneyecek
Fransız basınından ülkeyi sarsan iddia: Macron, yeniden aday olabilmek için istifa etmeyi düşünüyor
Fransız basınından ülkeyi sarsan iddia: Macron, yeniden aday olabilmek için istifa etmeyi düşünüyor
Sürücüsünün polise çarpıp kaçtığı otomobilden 16 kilo esrar çıktı
Sürücüsünün polise çarpıp kaçtığı otomobilden 16 kilo esrar çıktı
Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen İsmail Dükel serbest bırakıldı, Müyesser Yıldız ise tutuklandı
Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen İsmail Dükel serbest bırakıldı, Müyesser Yıldız ise tutuklandı
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Süleyman Soylu Berat Albayrak Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Şahan Gökbakar Engin Altan Düzyatan
Spor Semih Özsoy Nihat Özdemir Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Daha Fazla Su İstifa Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Toplam ciro yıllık yüzde 20,9 azaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 10:53:08. #1.15#
title