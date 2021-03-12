Toplam ciro yıllık yüzde 30,2 arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Toplam ciro yıllık yüzde 30,2 arttı

12.03.2021 10:23 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:28
Toplam ciro yıllık yüzde 30,2 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2021 yılı Ocak ayında yıllık yüzde 30,2 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2021 yılı Ocak ayında yıllık yüzde 30,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Ocak ayı Ciro Endekslerini açıkladı. Buna göre, Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2021 yılı Ocak ayında yıllık yüzde 30,2 arttı.Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Ocak ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 40,5, inşaat ciro endeksi yüzde 3,7, ticaret ciro endeksi yüzde 33,2, hizmet ciro endeksi yüzde 8,2 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 2,1 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2021 yılı Ocak ayında aylık yüzde 2,1 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Ocak ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 1,7, inşaat ciro endeksi yüzde 8,6, ticaret ciro endeksi yüzde 2,4 artarken, hizmet ciro endeksi yüzde 0,2 azaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ Meral Akşener Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül
Magazin Şevket Çoruh Ferhan Şensoy Hakan Taşıyan Esra Dermancıoğlu
Spor Can Bartu Mesut Özil Ersun Yanal Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Toplam ciro yıllık yüzde 30,2 arttı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 10:28:45. #1.15#
title