Toplam ciro endeksi haziranda yıllık yüzde 10,4 arttı Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi haziranda yıllık bazda yüzde 10,4 artış gösterdi.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, haziranda yıllık bazda sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 8,7 inşaat ciro endeksi yüzde 29,2 ticaret ciro endeksi yüzde 19,3 artarken hizmet ciro endeksi yüzde 18,3 geriledi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi haziranda aylık bazda yüzde 19,5 arttı.

Haziranda aylık bazda sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 19, inşaat ciro endeksi yüzde 10,3, ticaret ciro endeksi yüzde 22,6 ve hizmet ciro endeksi yüzde 14,1 yükseldi.

Kaynak: AA