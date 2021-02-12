Toplam ciro endeksi Aralık 2020'de yıllık bazda yüzde 28,6 arttı
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Toplam ciro endeksi Aralık 2020'de yıllık bazda yüzde 28,6 arttı

12.02.2021 10:17 | Son Güncelleme: 12.02.2021 10:17
Toplam ciro endeksi Aralık 2020'de yıllık bazda yüzde 28,6 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, Aralık 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,6 artış gösterdi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, Aralık 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,6 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2020'ye ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi Aralık 2020'de aylık bazda yüzde 0,4 azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, geçen yıl aralıkta, 2019'un aynı ayına kıyasla yüzde 28,6 yükseldi.

Sanayi ve inşaat endeksleri

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, Aralık 2020'de yıllık bazda yüzde 42,9 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de ayda, bir önceki aya göre yüzde 3,1 arttı.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise Aralık 2020'de bir önceki aya göre yüzde 3,6 azaldı.

Ticaret ve hizmet endeksleri

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, Aralık 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,1 artarken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,4 geriledi.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, Aralık 2020'de 2019'un aynı ayına oranla yüzde 12,3, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 0,4 artış kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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