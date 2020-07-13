Toplam ciro aylık yüzde 12,5 arttı Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi Mayıs ayında aylık yüzde 12,5 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi Mayıs ayında aylık yüzde 12,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Mayıs ayı Ciro Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2020 yılı Mayıs ayında yıllık yüzde 12,1 azaldı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı Mayıs ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 14,8, inşaat ciro endeksi yüzde 11,0, ticaret ciro endeksi yüzde 6,2, hizmet ciro endeksi yüzde 24,8 azaldı.

Toplam ciro aylık yüzde 12,5 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2020 yılı Mayıs ayında aylık yüzde 12,5 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı Mayıs ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 15,7, inşaat ciro endeksi yüzde 8,3, ticaret ciro endeksi yüzde 14,3, hizmet ciro endeksi yüzde 2,2 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA