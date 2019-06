Toplam 37 merkezde 17 bin 600 eser üretildi

Meslek edindirme kurslarıyla kadınların aile ekonomilerine katkı sunma amacında olduklarını kaydeden Başkan Fadıloğlu, 6 bin 500 kursiyerin 17 bin 600 eser ürettiğini söyledi.

Yaptığı kurumlar arası işbirlikleriyle kadınların ekonomik değer üreterek aile bütçelerine katkı sunmalarını hedefleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, aile merkezleri bünyesinde açılan meslek edindirme kurslarıyla önemli başarılara imza atmaya devam ediyor. Özellikle unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin tekrar canlanması amacını taşıyan çalışmalar neticesinde 37 aile merkezinde 9 farklı branşta 6 bin 500 kursiyere eğitim verildi. Şehitkamil Belediyesi ile İŞKUR Gaziantep İl Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen proje kapsamında kadınlar hem meslek öğrendi hem de para kazandı.

Kadınlar, 1 yıl boyunca aldıkları eğitimler neticesinde ekonomik değere sahip 17 bin 600 eser üretti. Kadınlar ürettikleri ürünlerin satışını yaparak aile bütçesine katkı oluşturturdu. Ürünlerini satmak yerine çocuklarının çeyizi için kullanan kadınların yanı sıra bazı kadınlar da ürettikleri ürünleri sevdiklerine hediye etme yolunu seçti.

Kadınlar, bugünlerde eserlerini sergilemenin heyecanını yaşıyor. Her aile merkezi, kendi ürettiği ürünleri açtıkları sergiyle insanların takdirine sunuyor. Sam ve Aktoprak Aile Merkezinde gerçekleştirilen serginin açılışını; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, AK Parti Şehitkamil Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç yaptı. Katılımcılar, büyük bir emek neticesinde ortaya konan ürünleri hayranlıkla inceledi. El emeği göz nuru eserler, sergiyi gezenlerden tam not aldı.

GÜN BE GÜN DAHA İLERİYE TAŞIDIK

Sergiye ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Şu anda 37 aile merkezimizde yaklaşık 17 bin 600 eser sergileniyor. Bu el emeği göz nuru eserlerin bu noktaya gelmesinde emeği geçen tüm hocalarımıza, Milli Eğitim Müdürlüğü camiasına, Halk Eğitim Merkezine teşekkür ediyorum. 9 ayrı branşta yaklaşık 6 bin 500 kursiyerimizin el emeği göz nuru eserleri bugün sergileniyor. Her aile merkezimiz kendi bünyesinde yaptığı eserleri sergiliyor. Her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eserlerin tamamını bir noktada toplayarak bunların içerisinden elenmiş olanlarla büyük sergimizi gerçekleştiriyoruz. Hanım kardeşlerimizin hem kendi ihtiyaçlarını görmeleri adına bu işleri yapması hem de aile bütçesine katkı sağlamak adına ürünleri ticari bir unsur halinde kullanmasına destek veriyoruz. Bu başlattığımız çalışmayı 2009 yılında göreve başladığımız tarihten itibaren gün be gün daha ileriye taşıdık. Bundan sonraki aşamada da hanım kardeşlerimizin ürettikleri ürünleri direkt tüketiciye satabilecekleri alan konusunda da bir çalışmamız var. İnşallah en kısa sürede bu çalışmayı hayata geçirdiğimizde hanım kardeşlerimizin aile merkezlerimizde ya da evlerinde ürettikleri ürünleri direkt üreticiden tüketiciye sunulabilecek şekilde aile bütçelerine katkı sağlamaları için imkan sağlamış olacağız. Hanım kardeşlerimizin aile ekonomisine katkı sağlamaya gayret gösteriyoruz."

Kaynak: Bültenler