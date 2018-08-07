Toplam 10 Milyar 417 Milyon 886 Bin 693 TL Bayram İkramiyesinin Ödenecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kurban bayramında emeklilere verilecek olan bayram ikramiyesine ilişkin olarak," Birden fazla dosyadan aylık alan emeklilerimize hisse oranı yüksek olan dosyadan tek bir ikramiye ödenecektir" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk emeklilere verilecek olan bayram ikramiyesine ilişkin açılamada bulundu. Bakan Selçuk açıklamasında, "Ramazan Bayramında olduğu gibi Kurban Bayramında da bayram ikramiyesi ödemelerimizle emeklilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. 16 Ağustos'ta BAĞ-KUR ve SSK, 17 Ağustos'ta Emekli Sandığı emeklilerimize yapılacak bayram ikramiyesi ödemeleri hayırlı, uğurlu olsun. Emeklilerimizin bayram ikramiyesi ödemesi dosya başına bin TL olarak gerçekleştirilmektedir. Birden fazla dosyadan aylık alan emeklilerimize hisse oranı yüksek olan dosyadan tek bir ikramiye ödenecektir. Ayrıca, vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerine hisseleri oranında, iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara ise gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödemesi yapılmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada ayrıca kurban bayramı için toplam 11 milyon 767 bin 550 emekli ve hak sahibine, toplam 10 milyar 417 milyon 886 bin 693 TL bayram ikramiyesinin ödeneceği belirtildi. - ANKARA