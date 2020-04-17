"Toplam 1 milyon 110 bin maskeyi bugün teslim ediyoruz"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› "Toplam 1 milyon 110 bin maskeyi bugün teslim ediyoruz" - Haberler
İstanbul Valisi, İstanbul, Güncel

"Toplam 1 milyon 110 bin maskeyi bugün teslim ediyoruz"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında alınana önlemlere ilişkin "Bugün yeni bir uygulamaya başlıyoruz.

17.04.2020 18:50 | Son Güncelleme: 17.04.2020 18:51

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında alınana önlemlere ilişkin "Bugün yeni bir uygulamaya başlıyoruz. Toplam 1 milyon 110 bin maskeyi bugün teslim ediyoruz. Alışverişinizi lütfen son ana bırakmayın. Hafta sonu tüm fırınlarımız açık. Gazetelerin okurlarına ulaşmasında ve dağıtımında gerekli kolaylıklar sağlanacak" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün saat 15.00'de İstanbul Valilik Binası'nda bir basın toplantısı düzenledi. Vali Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ana kadar alınan yeni tip korona virüs tedbirlerine değindi ve yapılan hizmetlerle ilgili bilgi verdi.

"TOPLAM 1 MİLYON 110 BİN MASKEYİ BUGÜN TESLİM EDİYORUZ"

Bugün yeni bir uygulamaya başlandığını açıklayan Vali Yerlikaya, "Salgınla mücadelede en önemli hususlardan biri maske kullanmaktır. Cumhurbaşkanımızın talimatları ile tüm vatandaşlarımıza maskeleri ücretsiz olarak veriyoruz. Maske dağıtımında PTT'ler ve eczanelerimiz aktif bir rol üstleniyor. İstanbul genelinde bugüne kadar PTT şubelerimiz 500 bin maskeyi evlere teslim etti. Eczanelerimizden 7 buçuk milyon maske vatandaşlarımız tarafından teslim alındı. Bu akşama kadar 10 milyonu geçeceğiz inşallah. Bugün yeni bir uygulamaya başlıyoruz. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine 100 bin, Pazarcılar Odamıza 150 bin, Taksiciler Odamıza 200 bin, Fırıncılar Odamıza 150 bin, Su Satıcıları Odamıza 10 bin, HAVAŞ çalışanlarına 200 bin, Emlak Konut Şantiyelerinde çalışan işçilerimize 150 bin, Bayrampaşa ve Kadıköy Gıda Hallerine 150 bin olmak üzere toplam 1 milyon 110 bin maskeyi bugün teslim ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN KONAKLAMASI İÇİN 5 BİN 720 ODAYI ONLARIN HİZMETİNE SUNDUK"

Bu süreçte sağlık çalışanlarının mücadelesinin önemine de değinen Vali Yerlikaya, "Sağlık çalışanlarımız mücadelenin en ön safında. Gece gündüz demeden çalışıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Sağlık çalışanlarımızın konaklaması için otel, misafirhane, sosyal tesis ve yurtlarda, 5 bin 720 odayı onların hizmetine sunduk. Şu an 4 bin 924 sağlık çalışanımız bu imkanı kullanıyor" şeklinde konuştu.

"ALIŞVERİŞİNİZİ LÜTFEN SON ANA BIRAKMAYIN"

Vali Yerlikaya, "Geçen hafta olduğu gibi İstanbul genelinde bugün 24.00 itibariyle sokağa çıkma yasağı başlıyor. Marketler, bugün 21.00'e kadar açık. Alışverişinizi lütfen son ana bırakmayın. Hafta sonu tüm fırınlarımız açık. Gazetelerin okurlarına ulaşmasında ve dağıtımında gerekli kolaylıklar sağlanacak. Sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafe ve maske kullanımına ilişkin denetimleri, en üst seviyede yapacağız" dedi.

"İŞİ NE KADAR SAĞLAM TUTARSAK, O KADAR BAŞARILI OLACAĞIZ."

Vali Yerlikaya tedbirlere sıkı sıkıya bağlı kalmanın önemini vurgulayarak "Jandarmamız, polisimiz, sahil güvenliğimiz yine görevi başında olacak. Denetimler sıkı sıkıya uygulanacak. Yasak, sizi, bizi, ülkemizi ve milletimizi korumak için uygulanıyor. Tüm tedbirler, salgını kontrol etmek, evde kalma süremizi kısaltmak için. İşi ne kadar sağlam tutarsak, o kadar başarılı olacağız" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Sinan, eski sevgilisi Ebru'nun oğlunun ölümüyle perişan oldu Haberler
Sinan, eski sevgilisi Ebru'nun oğlunun ölümüyle perişan oldu
Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı Haberler
Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı
Virüsü yenen doktor, 'Mutlaka tüketin' diyerek bir ürünü tavsiye etti Haberler
Virüsü yenen doktor, "Mutlaka tüketin" diyerek bir ürünü tavsiye etti
Bakan Koca, korona tedavisi için ilaç ismi veren Ovalı'ya sert çıktı Haberler
Bakan Koca, korona tedavisi için ilaç ismi veren Ovalı'ya sert çıktı
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti Haberler
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı'dan eleştirilere yanıt Haberler
Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı'dan eleştirilere yanıt
İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kişi, trafik kazasında öldü
İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kişi, trafik kazasında öldü
İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi
İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi
Koronavirüs vakasının rastlanmadığı ilçenin sırrı iki kelimede saklı: Sosyal izolasyon ve sıkı denetim
Koronavirüs vakasının rastlanmadığı ilçenin sırrı iki kelimede saklı: Sosyal izolasyon ve sıkı denetim
Telefon dolandırıcıları, hamile hemşire adına 60 bin TL kredi çekti
Telefon dolandırıcıları, hamile hemşire adına 60 bin TL kredi çekti
Dr. Mehmet Öz'den skandal öneri: Okullar açılsın, çocukların sadece yüzde 2'si veya 3'ü ölür
Dr. Mehmet Öz'den skandal öneri: Okullar açılsın, çocukların sadece yüzde 2'si veya 3'ü ölür
Damızlığa ayrılan şampiyon at Turbo'nun sperması Tarım İşletmeleri'ne 1,5 milyar lira kazandırdı
Damızlığa ayrılan şampiyon at Turbo'nun sperması Tarım İşletmeleri'ne 1,5 milyar lira kazandırdı
Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti
Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti
Samsun'da boş mezarın içine düşen kadının o anları kamerada
Samsun'da boş mezarın içine düşen kadının o anları kamerada
Koronavirüsten sadece 199 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da, maske izdihamı yaşandı
Koronavirüsten sadece 199 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da, maske izdihamı yaşandı
Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı
Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı
Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı
Tarihçi yazar Orhan Koloğlu hayatını kaybetti
Tarihçi yazar Orhan Koloğlu hayatını kaybetti
Kirasını ödeyemediği için evden atılmakla tehdit edilen kadına yardım yağdı! Fazla gelen yardımları paylaşacak
Kirasını ödeyemediği için evden atılmakla tehdit edilen kadına yardım yağdı! Fazla gelen yardımları paylaşacak
Saplantılı şahıs tarafından öldürülen Gamze'nin ablası: Peşinde biri olduğunu söyleseydi hakkından gelirdik
Saplantılı şahıs tarafından öldürülen Gamze'nin ablası: Peşinde biri olduğunu söyleseydi hakkından gelirdik
Yıllar önce Abramovich'ten Sergen Yalçın teklifi: İstediğin parayı verirdim
Yıllar önce Abramovich'ten Sergen Yalçın teklifi: İstediğin parayı verirdim
İnter, Lautaro Martinez'in alternatiflerini belirledi
İnter, Lautaro Martinez'in alternatiflerini belirledi
Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler?
Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler?
Bakan Koca, '23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?' sorusuna yanıt verdi
Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi
Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi
Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi
Beşiktaş, Dorukhan için 5-10 milyon euro arası bir teklif bekliyor
Beşiktaş, Dorukhan için 5-10 milyon euro arası bir teklif bekliyor
Almanya'da kuralları hiçe sayan yetkililer, hep birlikte aynı asansöre doluştu
Almanya'da kuralları hiçe sayan yetkililer, hep birlikte aynı asansöre doluştu
Türkiye'nin koronavirüs sonrası boş kalan meydanları ve hava kalitesinin artması uzaydan görüntülendi
Türkiye'nin koronavirüs sonrası boş kalan meydanları ve hava kalitesinin artması uzaydan görüntülendi
Kurumlar vergisi beyannamesi verme ve ödeme süresi 1 Haziran'a kadar uzatıldı
Kurumlar vergisi beyannamesi verme ve ödeme süresi 1 Haziran'a kadar uzatıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Özlem Zengin Fahrettin Koca Meral Danış Beştaş Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Ebru Polat Halil Sezai Demet Akalın Yıldız Tilbe
Spor Falcao Caner Erkin Ergin Ataman Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Nisan Çocuk Beşiktaş Gamze Pala
Şu an buradasınız: "Toplam 1 milyon 110 bin maskeyi bugün teslim ediyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.4.2020 20:27:40. #1.14#
title