Topladıkları koli koli oyuncaklarla köydeki öğrencilerin yüzünü güldürdüler

YOZGAT - Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Yozgat Sakarya İlkokulu öğrencileri tarafından toplanan oyuncaklar köy okulundaki öğrencilerin yüzünü güldürdü.

Yozgat Sakarya İlkokulu öğrencilerine paylaşma duygusu kazandırmak amacıyla 4-F Sınıf Öğretmeni Berrin Duran öncülüğünde başlatılan oyuncak projesine, öğrencilerden büyük destek geldi. Minik öğrenciler paketleyip koliledikleri 181 oyuncağı Çadırardıç ve Sarıfatma köylerinde bulunan öğrenci arkadaşlarına gönderdi. Sınıf Öğretmeni Berrin Duran, Çadırardıç ve Sarıfatma İlköğretim Okulu'ndaki öğrencileri ziyaret ederek beraberinde getirdikleri oyuncakları köy okulu öğrencilerine dağıttı. Hediyeleri alan çocukların mutlulukları ise gözlerinden okundu.

Köy okullarında eğitim gören öğrencilerden Bekir Olgun, "Yozgat'tan bize oyuncak gönderen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Eve gidince oyuncaklarımla oynayacağım" dedi. Atiye Sultan Saldıran isimli öğrenci ise memnuniyetini dile getirerek "Yozgat'tan abilerimiz bize oyuncak gönderdi. Hiç bu kadar güzel oyuncağımız olmamıştı. Çok güzel oyuncaklar çok mutlu oldum, onlara teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Projeye öncülük eden 4-F Sınıf Öğretmeni Berrin Duran ise "Biz Sakarya İlkokulu'nda sınıfımız olarak bir toplum hizmet projesi başlattık. Çocuklara yardımlaşma, dayanışma, işbirliği, paylaşarak mutlu olma duygularını kazandırmak adına bu kampanyayı yaptık. Kampanyaya katılım büyük oldu. Edindiğimiz oyuncakları köy okullarına gelip öğrencileri ziyaret ederek onlara dağıttık. Çok mutluyuz. Çocukların sevincini görmek bizi daha da mutlu etti" dedi.

Öğrencilerle birlikte edindikleri oyuncakları paketleyip köy okulundaki öğrencilere dağıttıklarını anlatan Duran, "Sosyal Bilgiler dersinde konumuz empatiydi. Dersimizde değişik duyguların empatisini yaparken oyuncaksız çocukların duyguları nasıl olur diye konuştuğumuzda bu fikir ortaya çıktı. Başka çocuklarda oyuncaklarla mutlu olsun istedik. Çünkü oyuncak çocuk için çok kıymetli. Bu fikir böyle doğdu. Oyuncakları paketleyip köy okulumuza getirdik. Köydeki öğrencilerimiz de çok mutlu oldular, sevindiler. O kadar yoğunlaştılar ki oyuncaklarına mutlu oldular. Sevindikleri gözlerinden okunuyordu, davranışlarından belliydi. Onlar mutlu olunca biz de çok sevindik" ifadelerine yer verdi.