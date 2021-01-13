Topladıkları keresteler sokak hayvanları için yuva oluyor

Samsun'da Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği üyeleri, topladıkları palet ve keresteleri sokak hayvanları için sıcak yuvaya dönüştürüyor.

4 yıl önce kurulan ve 75 üyeye ulaşan dernek, doğada pedal çevirmenin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerini de hayata geçiriyor. Dernek üyeleri, son olarak çeşitli yerlerden topladıkları paletlerin tahtalarını ve keresteleri kullanarak sokak hayvanlarının soğuktan korunması için barınaklar yapıyor.

Dernek başkanı Tanju Subaşı, AA muhabirine, dernek olarak bisikletle yol aldıkları yerlerde insanlar tarafından sokağa bırakılan hayvanlarla sıkça karşılaştıklarını söyledi.

Sokak hayvanlarının en büyük sorunlarının beslenme ve sokağa uyum sağlayamama nedeniyle yaralanma olduğunu anlatan Subaşı, "Biz de sokak hayvanları için neler yapabiliriz düşünesiyle ilk olarak mama kampanyası başlattık. Topladığımız 2 ton mamayı sokak hayvanlarına dağıttık." dedi.

Bazı insanların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde vevlerinde besledikleri hayvanları sokağa terk ettiğini dile getiren Subaşı, "Virüsün hayvanlardan bulaştığını zanneden kişiler onları sokaklara bıraktı. Salgın nedeniyle sokaklara daha az çıkılıyor ve lokantaların artık yemeklerine daha az ulaşılıyor. Sokak hayvanları aç kalabiliyor." ifadelerini kullandı.

Topladıkları paletleri gönüllü arkadaşları ile sokak hayvanları için sıcak yuvaya dönüştürdüklerini belirten Subaşı, "Boncuk seni bekler' sloganıyla topladığımız palet ve keresteleri 2 ay atölyede çalışarak kulübeye dönüştürdük. Şu ana kadar can dostumuz 55 yuva yaptık. Bunları sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgeye yerleştirdik. Bu yuvalarda yaklaşık 75 sokak hayvanı barınıyor." dedi.

Sokak hayvanları için kendilerine palet ve kereste veren hayırseverlere teşekkür eden Subaşı, hedeflerinin 200 kulübe yapmak olduğu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş