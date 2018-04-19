Topladığı Tarihi Eserleri Müzeye Bağışlıyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Mustafa Aydın, Gaziantep Arkeoloji Müzesi'ne 41 yılda binlerce tarihi eser kazandırdı.

Emekli saat tamircisi 72 yaşındaki Aydın, 1977 yılında merakı nedeniyle tarihi eser toplamaya başladı.

Bu merakını emekli olduktan sonrada sürdüren Aydın, bugüne kadar topladığı binlerce tarihi eseri, müzede sergilenmesinin daha yararlı olacağını düşünerek Gaziantep Arkeoloji Müzesi'ne bağışladı.

Mustafa Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk tarihi eseri 1977 yılında müzeye teslim ettiğini söyledi.

Topladığı eserleri Gaziantep Arkeoloji Müzesi'ne bağışladığını dile getiren Aydın, "Tarihi eserlere merakım nedeniyle vatandaşlar buldukları eserleri güvenip bana teslim etti. Ben de topladığım eserleri kötü niyetli kişilerin eline geçmemesi için müzeye bağışlamaya başladım. Tarihi değerlerimizin heba olmasına ve ülke dışına çıkmasına gönlüm razı olmuyor. Çevremdeki insanlar bunu bildikleri için buldukları eserleri bana getiriyor." diye konuştu.

Aydın, bugün de 14 tarihi eseri Gaziantep Arkeoloji Müzesi'ne teslim edeceğini belirterek, bağışladığı eserler arasında Roma ve Bizans dönemine ait vazolar, sikkeler, heykeller ve metal eşyaların da yer aldığını ifade etti.