Topladığı şişelerle sokak hayvanlarını besliyor

13.02.2020 23:48 | Son Güncelleme: 13.02.2020 23:54

Adana'da hayvan sevgisiyle tanınan Hasan Dişbudak, çöplerden topladığı şişeleri satarak sokak hayvanlarını doyuruyor.

Merkez Yüreğir ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Dişbudak, 20 yıldır birçok bölgedeki sokak hayvanlarına yiyecek bırakıyor.

Dişbudak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ölene kadar sokaktaki hayvanları beslemeye devam edeceğini belirterek "Hayvanlar hasta olmasın, grip olmasın sancıları olmasın diye, ben de şişe toplayarak bu hayvanlara kemik hizmeti sağlıyorum. Onlar yeter ki aç kalmasın, karınları doysun. Çünkü bunlar aç kaldıkları zaman kötü oluyorlar halsiz düşüyorlar grip oluyorlar ölüme neden oluyorlar. Bende sabaha kadar bunların karnını doyuruyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA