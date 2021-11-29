Son dakika haberi... TOPLADIĞI KOZALAKLARI ÇALMAK İSTEYENLERLE KAVGADA ÖLDÜRÜLDÜ

KARACABEY, BURSA (DHA) - BURSA'da Ceyhun Çetin (28), evine ek gelir sağlamak için topladığı kozalakları çalmak isteyen kişiler tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Karacabey ilçesinin kırsal Okçular Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve iki çocuk babası Ceyhun Çetin, evine ek gelir sağlayabilmek için hafta sonu kozalak toplamaya gitti. Gün boyu ormanlık alanda kozalak toplayan Çetin, iddiaya göre akşam saatlerinde bazı kişilerin kozalakları koyduğu çuvalları çalmak istediğini fark etti. Çetin ile kozalak çuvallarını çalmak isteyen 6 kişi arasında arbede çıktı. Yaşanan kavgada şüpheliler, Çetin'i, kozalak toplama aparatıyla dövdükten sonra bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Ceyhun Çetin, çevredeki diğer vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla, önce Karacabey Devlet Hastanesine oradan da Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Ceyhun Çetin, hayatını kaybetti. Karacabey Jandarma Komutanlığı ekipleri ve polis, kaçan 6 şüpheliden 5'ini yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüpheliyi arama çalışmaları sürerken, cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'nın Karacabey ilçesinde topladığı kozalakları çalmak isteyenler tarafından bıçaklanarak öldürülen Ceyhun Çetin (28) toprağa verildi. İki çocuk babası Çetin için Okçular Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Ceyhun Çetin, kılınan cenaze namazının ardından, Okçular Mezarlığı'nda toprağa verildi.