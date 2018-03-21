Topladığı Kağıtlar Alev Aldı

ERZURUM'da seyir halindeki kamyonette sürücünün topladığı atık kağıtlar, atılan sigara izmariti nedeniyle alev aldı. Çevre sakinlerinin uyarısı üzerine sürücü aracı durdururken, yangın, süs havuzundan kovayla taşınan suyla söndürüldü.

Merkez Yakutiye ilçesi Ayazpaşa Caddesi'nde ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 Y 7725 plakalı kamyonetin kasasındaki atık kağıtlar, yoldan geçen bir kişinin attığı tahmin edilen sigara izmariti nedeniyle alev aldı. Çevredekilerin uyarısı üzerine sürücü, kamyoneti durdurdu. Vatandaşlar, kamyonetten yükselen alevlere, süs havuzundan kovalarla taşıdıkları suyla müdahale etti. Kamyonet kasasına çıkan sürücü de uzatılan kovadaki suyu alevlere döktü. Yangın, kısa sürede söndürüldü. Süs havuzunun doldurulmasını sağlayan hortumla da soğutma çalışması yapıldı.

Çevrede toplanan bazı vatandaşlar olan biteni meraklı gözlerle izledi, cep telefonlarının kameralarıyla kayda aldı. - Erzurum