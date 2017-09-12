Topladığı Fındıkları Taşırken Yaşamını Yitirdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fındık çuvalı taşırken yüksekten beton zemine düşen kişi, öldü.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çömlekçi köyünde ikamet eden Mehmet Avcı, tarlasından topladığı ve çuvallara doldurulan fındıkları evinin balkonuna taşıdığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metrelik yükseklikten beton zemine çakıldı.



Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, Avcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.



Avcı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.