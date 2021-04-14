Topladığı eski taşlarla evinin bahçesini müzeye çevirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Topladığı eski taşlarla evinin bahçesini müzeye çevirdi

Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ - Haberler | Güncel
Topladığı eski taşlarla evinin bahçesini müzeye çevirdi

KAYSERİ'de emekli mobilyacı Mahmut Gengeç (61), eski dönemlerde yalak, kuyu ağzı, şırahane, dam bacası olarak kullanılan taşları evinin önünde sergiliyor.

KAYSERİ'de emekli mobilyacı Mahmut Gengeç (61), eski dönemlerde yalak, kuyu ağzı, şırahane, dam bacası olarak kullanılan taşları evinin önünde sergiliyor.

Hacılar ilçesi Yediağaç mahallesinde oturan 4 çocuk babası Mahmut Gengeç, 20 yıl önce evine gelirken yol kenarında bulunan hafriyat içinde yalak taşını gördü. Gengeç, yok olmaması için taşı alarak evinin bahçesine götürdü. Ardından bu tür taşlara merak saran Gengeç, o günden sonra yalak taşının yanı sıra kuyu ağzı, şırahane, değirmen, soku ve dam bacası taşlarının  koleksiyonunu yapmaya başladı. Gengeç, biriktirdiği farklı türlerdeki 400 taş ile evinin bahçesini müzeye çevirdi. Mahmut Gengeç, eski dönemlerde kullanılan taşların kendisinde merak uyandırdığını belirterek, "Tarihe her zaman merakım vardı. Hikayem 20 yıl önce yol kenarında bulduğum bir taştan başlıyor. Bahçemde oluşturduğum 400 eserlik taşların bir kısmını para ile satın alırken, diğer kısmı da tarafıma hediye edildi. Geçmiş dönemlerde kullanılan birçok taşı değerlendirmek amacıyla aldım. Bahçeme müze kurma nedenim, insanların ziyaret etmeleri ve bu eserleri görmeleridir. Son dönemlerde ilçemizde başlayan kentsel dönüşüm nedeniyle tarihi niteliği taşıyan birçok taşı arabamla alarak müzeme getirdim. Umarım müzemi daha da büyüteceğim" diye konuştu.

 


Topladığı eski taşlarla evinin bahçesini müzeye çevirdi
Topladığı eski taşlarla evinin bahçesini müzeye çevirdi
Topladığı eski taşlarla evinin bahçesini müzeye çevirdi
Topladığı eski taşlarla evinin bahçesini müzeye çevirdi
Topladığı eski taşlarla evinin bahçesini müzeye çevirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müjde Ar Nur Sürer Burak Deniz Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Caner Erkin Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Altın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Topladığı eski taşlarla evinin bahçesini müzeye çevirdi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 12:04:57. #1.14#

title