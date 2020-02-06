Topladığı atıklar seyir halinde alev aldı, fark etmedi

06.02.2020 12:02 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:02

ADIYAMAN'da, motosikletiyle topladığı atık kağıtlar seyir halindeyken alev alan sürücü, vatandaşların uyarısıyla yangından haberdar oldu. Çevredekilerin kovalarla su dökerek söndürdüğü yangında yaralanan olmazken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Eski Kahta Caddesi'nde ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu bir kişinin motosikleti ile çöp konteynerlerinden topladığı atık kağıtlar, seyi halindeyken alev aldı. Yangını fark etmeyerek yola devam eden sürücü, çevrekilerin uyarmasıyla yangından haberdar oldu. Motosiklete sıçrayan yangın, çevredekilerin kovalarca su getirerek müdahale etmesiyle söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangın anı ve motosiklet sürücüsünün alevlerle yola devam etmesi ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA