Topladığı Atık Camları Birer Sanat Eserine Dönüştürüyor

SAMSUN (İHA) – Unutulmaya yüz tutan sanatlar arasında yer alan, cam üfleme ve eritme sanatı Samsun'da yeniden şekilleniyor.

Samsun'da yaklaşık 12 yıldır camı ateşle eriterek bin bir çeşit figür üreten Arif Deniz, topladığı cam atıklarını ekonomiye kazandırıyor. Yabancılar Çarşısı'nda kurdukları atölyede camı sanatla buluşturan Arif Deniz, ilk olarak camı ateşle eritip, ardından ise nefesiyle şekillendiriyor. Çocuk yaşlardayken bir merak sonucunda hobi olarak başladığı bu işi daha sonra kendisine meslek edinen genç sanatkar, geçimini bu meslekten sağlıyor.

Her şeyin bir merak sonucu başladığını dile getiren Arif Deniz, "Çocukken cam olan her şeye ilgi duyardım. Camlarla oynamayı çok severdim. Daha sonra yaşım ilerledikçe cam sanatıyla uğraşan bir sanatkar tanıdığımdan, cam şekillendirme konusunda ders aldım. Bunu zaman geçirmek ve hobi olarak yapıyordum. Camlarla uğraşmak beni mutlu ediyordu. Boş vakitlerimi bu şekilde değerlendirmek istedim. Zamanla bu işi daha çok sevmeye başladım. Ateşle erittiğim camlara şekil vermeye başladıkça hevesim daha da arttı. Daha sonra ise kendimi tamamen bu işin içerisinde buldum. Kendime bir atölye açtım ve bu işi kendime meslek edindim. Şimdi bu işten geçimimi sağlıyorum ve oldukça keyif alıyorum. Tabii camlarla uğraştığımız için bazı zorluklar da yaşıyoruz. Zaman zaman elimizi kolumuzu kestiğimiz de oluyor. Ama böyle bile olsa keyif veriyor. Ben biçimsiz ve ya işlevsiz gördüğüm tüm camı toplar ve burada şekillendirerek ekonomiye kazandırırım. Bir cam parçasından onlarca figür üreterek burada sergiliyorum. Özellikle hayvan figürlerine ağırlık veriyorum. Çünkü hayvanları seviyorum. Camlardan biblo, kolye, deney malzemeleri ve çeşitli süs eşyaları da yapıyoruz. Vatandaşlar bize gelerek bu ürünleri hediyelik eşya olarak satın alıyor. Özellikle şehir dışından gelen vatandaşlar bu tür el sanatlarına oldukça meraklı. Onların dikkatini çekiyor. Durum böyle olunca biz de mutlu oluyoruz" dedi. - SAMSUN