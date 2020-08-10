Topladığı atık ağaç parçalarıyla mesleğine farklı bir boyut katıyor
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Topladığı atık ağaç parçalarıyla mesleğine farklı bir boyut katıyor

ELAZIĞ'da yaşayan ve ahşap işlemeciliği ile geçimini sağlayan Hüseyin Erdoğan (43), koronavirüs salgını nedeniyle zamanın çoğunu evinde geçirmeye başladı.

Topladığı atık ağaç parçalarıyla mesleğine farklı bir boyut katıyor
10.08.2020 09:02 | Son Güncelleme: 10.08.2020 09:06

ELAZIĞ'da yaşayan ve ahşap işlemeciliği ile geçimini sağlayan Hüseyin Erdoğan (43), koronavirüs salgını nedeniyle zamanın çoğunu evinde geçirmeye başladı. İşini evine taşıyan Erdoğan, atık ağaç parçalarını kullanarak, mesleğine farklı bir boyut kattı.

Elazığ'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Erdoğan, ortaokul öğrencisiyken dayısının marangoz dükkanında çırak olarak başladığı ahşap işlemeciliğini yaşatmaya çalışıyor. Erdoğan, koronavirüs salgınıyla beraber işinin çoğunu evinde yapmaya başladı. İnternetten mesleği ile ilgili araştırmalar yaparak kendini geliştiren Erdoğan, doğadan topladığı kuru ağaç parçalarını ve çiçekleri de işlemelerde kullanmaya başladı. Topladığı parçaları çeşitli aşamalardan geçirip, epoksi reçine ile birleştirerek kullanmaya başladı. Erdoğan'ın hedefi, bir atölye kurarak, bu yolla insanlara iş imkanı sunmak. Ahşaba olan tutkusunun çıraklık döneminde başladığını ifade eden Erdoğan, "Böylelikle uzun yıllar sürecek deneyimi bu atölyelerde kazandım. Ahşap ile ilgili böyle çalışmalar yapacağımı tahmin etmiyordum. Aradan yıllar geçtikçe bu işlerin internette yapıldığını gördüm ve ben de yapabilir miyim acaba? diye kendime sordum. Bir süre sonra doğadaki çürümüş ahşap kütükleri, ağaç kovukları ve çam kozalakları dikkatimi çekmeye başladı. Bunları toplamaya başladım. Topladığım materyalleri de epoksi reçine kullanarak ölümsüz bir hatıraya dönüştürmeye başladım. Böylelikle eşe, dosta, arkadaşa talepleri ölçüsünde bazı ürünler yaptım. Bunların içerisinde masa ve duvar saatleri, sehpalar, gece lambaları, kolye ve anahtarlık gibi eserler var" dedi.

'1 MASA 1 AYDA TAMAMLANIYOR'Ahşap malzemelerin uzun süren bir yapım aşaması olduğunu ifade eden Erdoğan,

"Evde bu işlere daha çok zaman ayırabildim ve gördüm ki bu işin çok ciddi bir potansiyeli var. Daha sonrasında bir atölyeye dönüştürülebilir ve bu atölyede birçok insan çeşitli departmanlarda çalışmak suretiyle ekmek yiyebilir. Amacım da öyle bir atölye kurmak ve inşallah bunu başaracağıma inanıyorum. Ahşabın kurumasından sonra zımpara aşaması var. İçinde kurt veya atık malzeme varsa onların temizlenme aşaması var. Bu aşamadan sonra ise malzeme epoksiye hazır hale geliyor. Kalıbının hazırlanması ve epoksinin dökülmesinden sonra epoksinin kuruma süresi 24 saattir. 48 saatte de işlenebilir hale gelir. Sonra yeniden zımpara yapabilirsiniz ama bazı malzemeler defalarca zımpara ister. Bu sebeple sıfırdan başladığınız bir masanın ya da sehpanın bir ay gibi bir zamanda tamamlanma süresi var. Bir saatin yaklaşık olarak 300 TL, kolyelerin 15-20 TL, anahtarlıkların ise uzun zaman aldığı ve işçiliği fazla olduğu için 50-60 TL civarında maliyeti var. Yaptığım masa 3 bin TL civarında bir maliyete sahip." diye konuştu.


Kaynak: DHA

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