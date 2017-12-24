Topla Oynamak Galibiyeti Getirmedi

Süper Lig'in 17'nci haftasında dün oynanan karşılaşmalarda Bursaspor evinde Gençlerbirliği ile ve Fenerbahçe de deplasmanda Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalırken, Beşiktaş ise deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a karşı 2-1 kaybetti. Bu 3 mücadelenin ortak özelliği ise topa daha fazla hakim olan takımların, 3 puana uzanamaması oldu.

BURSASPOR EN YÜKSEK YÜZDELİ MAÇINI OYNADI

Günün ilk maçında Bursaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlarken maçı yüzde 73'lük topa sahip olma oranıyla oynadı. Aynı zamanda 473 pas yapan yeşil beyazlılar, böylelikle bu sezon ligin ilk yarısında oynadığı 17 maçta en fazla topa sahip olduğu ve pas yaptığı karşılaşmayı geride bıraktı. Ancak gol yollarında etkisiz kalan Bursaspor, oyuna daha fazla hükmeden taraf olmasına karşın sahadan 1 puanla ayrıldı.

BEŞİKTAŞ'A TOPLA OYNAMA YARAMIYOR

Günün ikinci maçında Beşiktaş ise, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a karşı yüzde 70'lik topa sahip olma oranıyla karşılaşmayı tamamladı. 25 şut kaydeden ve bunların 10'unda da isabet bulan siyah beyazlı ekip, tüm bu rakamlara karşın tek golünü Alvaro Negredo'nun penaltı atışı sonrası kaydederken, sahadan da 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Teleset Mobilya Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor maçlarının ardından topa en fazla sahip olduğu 3'üncü maçını geride bırakan siyah beyazlı ekip, söz konusu iki maçta da sahadan golsüz eşitlikle ayrılırken Sivas deplasmanından da eli boş döndü.

FENERBAHÇE HÜCUMLARINDAN VERİM ALAMADI

Fenerbahçe ise günün son maçında deplasmanda karşılaştığı Atiker Konyaspor karşısında yüzde 65'lik topla oynama yüzdesiyle dikkat çekti. 16 şutunda 9 isabet yakalamasına karşın sarı lacivertli ekip, tek golünü Mehmet Topal'ın duran top sonrası gelen kafa vuruşuyla buldu. Fenerbahçe de bu sezon ligde en fazla topa sahip olduğu 3'üncü maçını geride bırakırken, en fazla isabet kaydettiği ikinci maçını da oynamasına karşın Konya deplasmanından 1 puanla döndü.