Topkapı Sarayı tarihi kapılarını yeniden açtı Korona virüs salgınına karşı alınan tedbidler kapsamında geçici olarak ziyarete kapatılan Topkapı Sarayı, yeni normalleşme süreci ile birlikte 75 gün sonra kapılarını açtı.

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbidler kapsamında geçici olarak ziyarete kapatılan Topkapı Sarayı, yeni normalleşme süreci ile birlikte 75 gün sonra kapılarını açtı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 18 Mart'ta geçici olarak ziyarete kapatılan Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı müzeler kapılarını açmaya başladı. Yerli ve yabancı binlerce turistin akın ettiği Topkapı Sarayı da yeni normalleşme süreci ile birlikte 75 gün sonra tarihi kapılarını açtı.

Ziyaretçilerine yeniden kapılarını açan Topkapı Sarayı'nda gezilerin güvenli hale getirilmesi için bir dizi önlem alındı. Tedbirler kapsamında ziyaretçiler, giriş noktalarında görev yapan görevliler tarafından ateş ölçer ile kontrol edilecek. Maskesi olmayan ziyaretçilerin personeller tarafından maske temininin yapılacağı Topkapı Sarayı'nda ziyaretçiler ile temas kuran personellerin maske, eldiven ve siperlik kullanımı zorunlu olacak.

Personellerden biletini alarak Topkapı Sarayı'na giren ziyaretçiler, istedikleri takdirde sesli rehber cihazlarını tek kullanımlık kilitli poşet içerisinde alacak ve cihazlar her kullanım sonrası dezenfekte edilecek. Ziyaretçilerin maske, eldiven ve siperliklerini atması için özel atık alanlarının oluşturulduğu Topkapı Sarayı'nda yer alan LED ekranlarda korona virüs salgınına ilişkin uyarı yazıları yer alacak.

"3 TEMEL KURAL VAR"

Açılışta konuşan Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Ahmet Çapoğlu, "Hem ziyaretçilerimiz hem de ziyaretçilerimize hizmet eden personellerimizi korumak adına 3 temel kural var. Birincisi maske kullanılması, ikincisi dezenfektan kullanılması, üçüncüsü de sosyal mesafeye uyulmasına riayet edilmesini sağlayacak etiketlerin kullanılması şeklinde tedbirlerimizi aldık. Ziyarete gelen ziyaretçilerimiz ilk defa güvenlik noktasında bilgilendiriliyor. Panellerimizde 3 dilde bilgilendirmeler yapılıyor" dedi.

"YERLERDE SOSYAL MESAFE ETİKETLERİ VAR"

Ziyaretçilerin ateş ölçerlerle vücut ısılarının ölçüldüğünü ifade eden Çapoğlu, "Normal vücut ısısına sahip olanlar bilet gişesine yönlendiriliyor. Bilet gişesinin her iki tarafından dezenfektan sıvı istasyonları var. Biletini alan ziyaretçi ikinci kontrol noktasına geliyor. Burada da yine vücut ısıları tekrar kontrol ediliyor. Bileti kontrol ediliyor. İçeri girmeden tekrar dezenfektan sıvısı almaları sağlanıyor. Bu noktadan itibaren yerlerde sosyal mesafe etiketleri var. Ziyaretçilerimizin buna riayet etmeleri personelimiz tarafından sağlanacak" diye konuştu.

"10 METREKAREYE BİR ZİYARETÇİ OLACAK"

Kapalı alanlarda alınacak tedbirlerle ilgili konuşan Çapoğlu," Sabah ziyarete başlamadan önce bu mekanlar dezenfekte edilecek. Ondan sonra doğal havalandırma olacak. Herhangi bir klima kullanımı söz konusu değil. Bazı objelerimizin vitrinler içerisinde klima sistemi var. Onlar açık atmosfere dahil değil. Onlar devam edecek. O mekanlarda 10 metrekareye bir ziyaretçi olacak şekilde grup sayılırını belirleyeceğiz" şeklinde konuştu.

"TEK KULLANIMLIK KULAKLIKLAR VERİLECEK"

Sesli rehberlik sisteminin kullanımıyla ilgili bilgi veren Çapoğlu, "Sesli rehberlik sistemini kullanmayı tercih eden ziyaretçilerimize dezenfekte edilmiş halde kulaklıklar ve cihaz verilecek. Her kullanımdan sonra bunlar dezenfekte edildikten sonra bir yeni ziyaretçi verilecek. Kulaklıklar tek kullanımlık, cihazlar edildikten sonra özel poşetlerde kendilerine takdim edilecek" ifadelerini kullandı.

Çapoğlu konuşmasının devamında "Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı ve Milli Saraylar İdaresi'ne bağlı diğer kasırlar da 2 Haziran itibariyle ziyarete açılacak. Bütün önlemlerimiz, standart prosedür olarak Milli Saraylar İdaresi'ne bağlı saray ve kasırlarda uygulanmaktadır" ifadelerine yer verdi.

75 gün aranın ardından Topkapı Sarayı ziyaretinde duygulanan turist rehberi Güzin Sapmaz, "Çok özledim. Açılır açılmaz gelmek istedim. Beşiktaş'ta oturuyorum. Bu yağmurda yürüyerek geldim. Biraz duyguluyum" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA